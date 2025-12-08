Na Maksimir je stigla Magenta tribina koja navijačima nudi ekskluzivno iskustvo praćenja utakmica s najboljim pogledom na teren

Hrvatski Telekom, uz podršku svog ekskluzivnog sportskog partnera Samsung, navijačima je donio priliku za nezaboravan derbi, praćenje utakmice Dinamo – Hajduk s najpoželjnije pozicije uz sam teren te uz VIP pogodnosti rezervirane samo za odabrane.

Riječ je o najnovijem projektu Magenta tribina, koja je 6. prosinca u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a bila postavljena na stadionu Maksimir. Smještena u korneru između Istoka i Juga, na mjestu gdje se vide gol, akcija i emocije, donijela je potpuno novo iskustvo gledanja utakmice. Ovo će biti pozicija koju će željeti i oni s godišnjim kartama i oni koji još nikada nisu bili na stadionu.

Foto: Hrvatski Telekom

Nova Magenta tribina nudi pet pozicija opremljenih udobnim sportskim sjedalima, kao i niz drugih premium sadržaja po uzoru na VIP lože: Samsung TV ekrane koji omogućuju pregled najboljih trenutaka utakmice u realnom vremenu, rashladno-grijaći sustav, mini bar, besplatan WiFi te mogućnost punjenja mobitela. Kombinacija je to tehnologije i udobnosti koja čini ovo iskustvo jedinstvenim u hrvatskom nogometu.

Pet najsretnijih navijača bilo je nagrađeno putem Magenta Moments u Moj Telekom aplikaciji, a njihovo iskustvo uključivalo je posjet VIP dijelu stadiona, originalni dres kluba domaćina kao poklon te ekskluzivno gledanje utakmice s Magenta tribine.

Foto: Hrvatski Telekom

„Magenta tribina nije samo instalacija - to je poruka navijačima da želimo sport približiti fanovima na potpuno novi način i pružiti im iskustvo koje se pamti. Ponosni smo što je uz nas i Samsung, partner čija vrhunska tehnologija dodatno podiže doživljaj svakog trenutka na terenu. Ovim konceptom, koji smo započeli s Dinamom, stvaramo temelje za novu mrežu jedinstvenih navijačkih zona diljem hrvatskih stadiona - mjesta s kojih će pravi fanovi moći pratiti svoj klub iz najbolje perspektive. Time dodatno pozicioniramo MAXSport ne samo kao kanal, već kao lifestyle brend koji donosi sport bliže navijačima kroz inovativne i digitalne touchpointe“, istaknula je Katarina Šporčić, voditeljica Trade marketing tima Hrvatskog Telekoma.

Foto: Hrvatski Telekom

Ukoliko već niste, preuzmite Moj Telekom aplikaciju, odaberite Magenta Moments i sudjelujte u narednim nagradnim natječajima jer možda ćete baš vi biti sljedeći ‘sretnici s terena’. Jedno je sigurno - na Maksimir je stigla nova vrsta navijačkog luksuza i to u najboljem trenutku.