Dalić bi mogao na SP voditi samo dva igrača iz HNL-a, ali evo zašto to ne bi trebao biti znak za uzbunu

Prema svemu sudeći, u redovima hrvatske nogometne reprezentacije za iduće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će manje igrača iz HNL-a u odnosu na dosadašnji standard. Prema recentnom popisu izbornika Zlatka Dalića za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu, u kadru reprezentacije nalaze se dva igrača iz domaće lige – Dominik Livaković iz Dinama te Toni Fruk iz Rijeke. Dodajmo i to da su na pretpozivima još dva igrača HNL-a, Dion Drena Beljo i Luka Stojković iz Dinama, no čak i kad bi se do Mundijala ti pretpozivi unaprijedili u pozive, Hrvatska bi i dalje na SP-u 2026. bila ispod vlastitog prosjeka igrača iz HNL-a na velikom natjecanju. Taj prosjek iznosi 4,76 igrača iz HNL-a po velikom natjecanju.