Izbornik Crne Gore uoči gostovanja vatrenih: 'Kad si na vrhu, najlakše je pasti

Nogometaše Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuje susret s Hrvatskom - reprezentacijom koja je na posljednja dva Mundijala osvojila drugo i treće mjesto. Vatreni su već osigurali plasman na svjetsku smotru, ali izbornik Dalić poručio je kako i u ovoj utakmici žele osvojiti tri boda.

S druge strane Crnogorci više nemaju šanse izboriti niti dodatne kvalifikacije, ali žele kvalifikacije završiti na najbolji mogući način pred svojim navijačima. Utakmicu je najavio izbornik Crne Gore i njen drugi najbolji srijelac u povijesti sa 17 pogodaka, Mirko Vučinić.

- Igramo protiv ekipe koja je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, to nam je samo motiv da damo što više i idemo, zašto ne, na pobjedu. Svi znamo da Modrić traje dugo, da je veliki pobjednik. Njegova glavna strana je glava koja ga drži u vrhu svih ovih godina. Ono što sam rekao igračima – kada si na vrhu, najlakše je pasti. Treba biti uzor svim nogometašima svijeta, ne samo našima i hrvatskima - rekao je u startu Vučinić.

Komentirao je i utakmicu protiv Gibraltara te otkrio kakvo je stanje s kadrom.

- Dobro je da smo dobili Gibraltar, ali to sam već izbrisao. Fokusirani smo isključivo na Hrvatsku. Imamo veliki respekt prema njima, ali nemamo strah. Jovetić je spreman – da nije, ne bi ni bio ovdje. Mislili smo da je Vukotić slomio ruku, ali nije to u pitanju. Krstovića bole leđa, vidjet ćemo što je s njim tijekom dana.

Rekao je i kako će protiv Hrvatske ipak morati promijeniti način igre.

Do sada smo igrali tri utakmice u kojima smo bili favoriti, iako smo izgubili od Farskih Otoka. Tamo smo imali dobro poluvrijeme. Lako smo primili golove, u igrače se uvukao strah. Sada igramo protiv ekipe koja će nametnuti svoju igru. Nije isto braniti se ispred svoga gola ili na 40-45 metara. Svaka utakmica je drugačija. Težili smo stvaranju igre, a protiv Hrvatske će biti teško da mi diktiramo tempo susreta - zaključio je bivši igrač Rome i Juventusa.