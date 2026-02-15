Ljudi su potpuno zbunjeni fotografijom bebe s glavom muškarca: 'Gledam u to već pet minuta'

Optičke iluzije nastaju kada ono što vidimo ne odgovara stvarnosti, već načinu na koji naš mozak obrađuje vizualne informacije. Perspektiva, svjetlo, kretanje i očekivanja mogu nas lako zavarati, pa prizori ponekad izgledaju nemoguće, zbunjujuće ili potpuno drugačije nego što jesu u stvarnosti.

Korisnici Reddita bili su potpuno zbunjeni jednom fotografijom koja prikazuje nešto vrlo čudno, a mnogi kažu da jednostavno nisu mogli shvatiti što se događa na fotografiji. Fotografija prikazuje bebu u bijelom topu i crvenim hlačama koju drži muškarac u bijeloj majici. No, beba izgleda kao da ima lice odraslog muškarca. "Izgleda kao da to jadno dijete ima lice koje pripada nekome 30 godina starijem", napisala je jedna osoba. "Zurim već pet minuta u fotografiju još uvijek ne mogu pronaći muškarca", dodala je druga. Neki korisnici su napisali da izgleda kao da beba nema glavu, piše Mirror. "To bi bila jako dobra ideja za lik iz horora", komentirao je korisnik. "Ovo je umjetnost. Iluzija u odnosu na kompoziciju je odlična", primijetio je drugi.

Zapravo, beba nosi svjetli šeširić i sunčane naočale te gleda u istom smjeru kao i muškarac. Bebino lice zaklanja sve osim muškarčevog nosa i prednjeg dijela usta, a boja njihove kože je toliko slična da se čini kao da se stapaju, pri čemu se strana bebinog obraza pojavljuje kao muškarčeva podbradak. "Pogledajte pažljivo, nekako se stapa s muškarčevom glavom, beba je ona s naočalama i šeširom", objasnio je korisnik.

"Za one koji ne razumiju, to je bebino lice ispred odrasle osobe. Beba ima šešir i sunčane naočale. Ako zumirate, možete vidjeti gdje završava bebino lice, a počinje očevo. Nos i usta su očito očevi", komentirao je drugi. "Ovo je izvrsno. Jednostavno ne mogu pronaći gdje završava djetetova glava, a počinje odrasla!", oduševila se jedna osoba. "Trebalo mi je jako dugo da shvatim fotografiju", priznala je druga.