NEVJEROJATAN PEH

Filip Zubčić usred utrke napravio nešto što se rijetko viđa, nije osvojio medalju u veleslalomu

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 14:02

U drugoj je vožnji dobro krenuo no na sredini staze imao je problema s opremom. Usred vožnje je skinuo naočale što ga je sasvim sigurno usporilo.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić završio je na 14. mjestu utrke veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju nakon što je u prvoj bio 16. U drugoj je vožnji dobro krenuo no na sredini staze imao je problema s opremom. Usred vožnje je skinuo naočale što ga je sasvim sigurno usporilo. Na kraju je zaostao 22 stotinke i ostao je bez medalje na ZOI u veleslalomu.

U današnjoj utrci slavio je Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, koji je do pobjede stigao ukupnim vremenom 2:25.00. Nakon prve vožnje bio je vodeći, a u drugoj je postavio 11. vrijeme (1:11.08), što mu je bilo dovoljno za ukupno slavlje.

Drugo mjesto osvojio je Švicarac Marco Odermatt sa zaostatkom od 58 stotinki (+0.58). U prvoj vožnji postavio je drugo vrijeme (1:14.87), dok je u drugoj bio šesti (1:10.71), što mu je donijelo ukupno vrijeme 2:25.58.

Treći je završio još jedan Švicarac, Loïc Meillard, s ukupnim vremenom 2:26.17 i zaostatkom od 1.17 sekundi. Nakon trećeg vremena prve vožnje (1:15.49), u drugoj je bio peti (1:10.68), čime je osigurao mjesto na postolju.
ZOI 2026. Filip Zubčić

Komentara 6


LJ
Ljeto2023
14:12 14.02.2026.

Nismo ni očekivali medalju...plesali su samo jedno ljeto (zimu) i Ljutićka i on kad su osvajali postolja...sad su samo prosječni natjecatelji

Avatar dr. Evil
dr. Evil
14:29 14.02.2026.

A tko je uopće očekivao medalju od njega? Na osnovu čega? Želje čestitke i pozdravi?

Avatar Scheweningen
Scheweningen
14:10 14.02.2026.

Zbog atraktivne seke zaslužuje još prilika. Realno gledajući on je od 15 do 20 mjesta ako ne zbrlja kao danas

