Poslušaj
DESETLJEĆIMA PROPADA

Tajni aerodrom za podzemni azil: Lokalna vlast Željavu želi za turizam, a sada su (u)zbunjeni

Autor
Marina Borovac
14.02.2026.
u 14:00

Željavu treba promatrati kao velik i složen prostor s brojnim mogućnostima. Riječ je o ogromnom kompleksu koji već desetljećima propada iako ima izniman potencijal, kaže Hrvoje Matejčić, načelnik Općine Plitvička jezera

Kad su prije otprilike tri godine počeli radovi na uređenju kontejnerskog naselja u krugu zapuštene vojarne u Dugom Dolu u općini Krnjak, malobrojnim mještanima baš i nije leglo to što im u susjedstvo stiže Centar za registraciju migranata, no najavljena kompenzacija u obliku asfaltiranja cesta, boljeg interneta i struje, odnosno bolje brige države smirila je tenzije pa se posljednjih godinu dana za centar valjda i nije čulo.

Ključne riječi
migranti azil aerodrom Željava

