Tajni aerodrom za podzemni azil: Lokalna vlast Željavu želi za turizam, a sada su (u)zbunjeni

Kad su prije otprilike tri godine počeli radovi na uređenju kontejnerskog naselja u krugu zapuštene vojarne u Dugom Dolu u općini Krnjak, malobrojnim mještanima baš i nije leglo to što im u susjedstvo stiže Centar za registraciju migranata, no najavljena kompenzacija u obliku asfaltiranja cesta, boljeg interneta i struje, odnosno bolje brige države smirila je tenzije pa se posljednjih godinu dana za centar valjda i nije čulo.



