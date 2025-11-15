Dalić nikada nije bio samo običan izbornik, njegova dimenzija i društveni utjecaj sežu mnogo dalje

Iza Zlatka Dalića još je jedan kolosalan izbornički tjedan, u kojemu ni nedovoljna izazovnost i zahtjevnost suparnika, ni lagodna pozicija na ljestvici kvalifikacijske skupine nisu mogli narušiti njegovu sabranost. Dapače, i u trenucima slavlja, Dalić je u Rijeci manifestirao pozamašnu dozu samokritičnosti, priznavši kako formacija 3-5-2 više nikad neće biti njegova opcija.

U tom eksperimentiranju i kemijanju s formacijom, u situaciji kada suparnik ne izaziva natjecateljski podražaj i glad, kada se zdravo za gotovo uzima kako je Hrvatska već na Svjetskom prvenstvu, Dalić je u drugom poluvremenu protiv Farskih Otoka na teren izveo čopor gladnih vukova i – opet izvukao maksimum. Momčad i izbornik pobrali su ovacije, publika je slavila i pjevala zajedno s igračima...

A čim su se svjetla reflektora na Rujevici pogasila, Dalić se u slavljeničkoj majici ekspresno "otrijeznio", svjestan da je tek sada u problemu; kako podignuti momčad na još višu razinu, dostojnu svjetskog vrha kojega brani, i kako se nositi s vječnom megalomanštinom domaće javnosti, naviknute na medalje i podije? No, to je nešto s čime će se Dalić boriti u 2026. godini. A do tada može uživati u iznova potvrđenoj tituli najuspješnijeg izbornika Hrvatske u povijesti; jedinog koji ima tri medalje s raznih natjecanja, a sada već i pet uzastopnih velikih natjecanja! Taj ga pothvat svrstava među najuspješnije europske izbornike 20. stoljeća; samo su Nijemac Joachim Löw i Francuz Didier Deschamps vodili svoje reprezentacije na više natjecanja od Dalića, čak sedam, Španjolac Roberto Martinez vodit će Belgiju i Portugal na ukupno pet turnira, jednako koliko i Dalić – s istom reprezentacijom, dok je Englez Gareth Southgate ostao na "samo" četiri velika natjecanja.

No, Dalić nikada u Hrvatskoj nije bio samo običan izbornik, njegova dimenzija i društveni utjecaj sežu mnogo dalje od trenerske klupe. Dalić je u svome velikom tjednu, osim što je pripremao momčad, u Vukovaru sudjelovao u otvaranju Spomen-sobe Trpinjske ceste, mitskoga mjesta Domovinskog rata, a u Rijeci majke poginulih hrvatskih branitelja darovale su igračima i izborniku kape u bojama hrvatske trobojnice, ispletene u povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dirljiva gesta ganula je izbornika, čija misija nikada nisu bile samo medalje i pobjede na travnjaku, nego i poštovanje prema tradicionalnim hrvatskim vrijednostima.