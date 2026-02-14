Naši eurovizijski stručnjaci analizirali finaliste Dore: 'Oni imaju šansu za Eurosong, ali jedan favorit je razočarao'

Završena su dva polufinala Dore, a uoči nedjeljnog finala razgovarali smo s dvoje dugogodišnjih pratitelja domaćeg izbora i Eurosonga – modnim kreatorom Ivanom Tandarićem iz ELFS-a i novinarom Ilijom Jandrićem. Evo kako oni vide ovogodišnje favorite, nastupe i šanse Hrvatske na eurovizijskoj pozornici.

Ivan Tandarić kaže kako su ga neki od ranijih favorita razočarali, dok je nakon polufinala izdvojio nekoliko izvođača koji su mu ostavili najbolji dojam. Njegovi favoriti bili su Lima Len i ZEVIN, koja nije ušla u finale, a osobno smatra da je imala najbolji nastup u vizualnom i estetskom smislum sve je bilo suvremeno, drugačije i zanimljivo za Eurosong. No, istaknuo je kako je problem bio u izvedbi uživo. – Koliko je vizualno funkcioniralo, toliko to nije funkcioniralo u live izvedbi – rekao je. Dodao je kako ni kod Lime Lena razina vokalne izvedbe nije bila dovoljno visoka. – Bojim se da to nije bilo na razini, ajmo reći, ni za javnu televiziju, a kamoli za Eurosong – mišljenja je. Osvrnuo se i na stanje na kladionicama koje sugerira da bi Lelek mogao predstavljati Hrvatsku.

– Njihova pjesma je za moj osobni ukus mrvicu pretenciozna, ali bi vani ljudima mogla biti zanimljiva. Ipak, ne očekujem neki veći rezultat – istaknuo je. Kao korektne, ali ne i eurovizijski konkurentne, naveo je i neke druge finaliste. – Marka Kutlića nakon drugog polufinala vidim kao više nego korektnog, ali ne mislim da je to konkurentno za Eurosong. Ne bi se osramotili, ali vjerojatno ne bi ušli u finale – rekao je.

U sličan rang smješta i ToMu te Stelu Rade, dodajući kako bi možda bolje funkcionirali kad bi spojili svoje glazbene i scenske elemente. Kao osobni „guilty pleasure“ izdvojio je Ritam Noir, iako ne vjeruje da će to šira publika posebno prihvatiti. Govoreći o mogućem hrvatskom predstavniku, Tandarić smatra da bi Lelek ipak mogao imati potencijal za eurovizijsko finale.

– Zanimljiva mi je ideja višeglasja i tradicijskih elemenata. Imaju dobru promotivnu priču, a naslov pjesme je pamtljiv i dobro zvuči na različitim jezicima. Tema o tetoviranju žena u Bosni i Hercegovini mogla bi biti zanimljiva strancima – rekao je. Ipak, upozorava da bi vizualni identitet trebalo pojednostaviti.

– Ne bih volio da se ode u nacionalistički narativ, a osobno mi se ne sviđa ni okultni, srednjovjekovni vizualni dojam. Radije bih vidio jednostavniji, crno-bijeli, kazališni pristup koji bi istaknuo njihove vokale. Uz jače prateće vokale, to bi se na Eurosongu moglo dodatno unaprijediti – dodao je. Tandarića smo pitali i o kostimima, a ponavlja kako je ZEVIN ostavila najbolji vizualni dojam, dok ga ostali nisu posebno oduševili.

– Većina je bila korektna, ali bez nekog većeg iskoraka. Lara Demarin izgleda dobro, ali vizualno podsjeća na kombinaciju Ruslane i prošlogodišnje njemačke predstavnice, pa mi to ne djeluje posebno zanimljivo za Eurosong. Cold Snap su mi, kao heavy metal bend u gotovo mariachi estetici, vizualno bili upečatljivi zbog tog neobičnog kolorita. Sever mi je također dobro izgledao u country stilu koji mu pristaje. Kod većine mlađih izvođača možda je stvar mojih očekivanja, ali to mi često djeluje pomalo nedovršeno, više amaterski nego kao razina produkcije kakvu bih očekivao za Eurosong – zaključio je.

Novinar Ilija Jandrić smatra da ovogodišnja Dora nema izrazitog favorita kakvog je Hrvatska imala prethodnih godina. – Moram reći da ni ove godine na Dori nema nikoga tko bi mogao ponoviti uspjeh Baby Lasagne, a vjerojatno ni Leta 3 – rekao je. Iako se prema društvenim mrežama čini da najveću podršku publike ima Lelek, njega ta pjesma nije uvjerila. – Čini se da imaju najveću podršku publike, no na mene ta pjesma nije ostavila poseban dojam. Mogla je proći prije tridesetak godina, ali danas djeluje zastarjelo – mišljenja je. Njegova favoritkinja nakon objave spotova bila je ZEVIN.

– Ima najmoderniju pjesmu, ali uživo je to bilo vokalno slabije pa je i dojam bio takav. To je dobar primjer koliko se studijska verzija i live nastup mogu razlikovati – istaknuo je. S druge strane, jedno ga je ime ugodno iznenadilo. – Neočekivano me oduševio Devin. Energijom, koreografijom i sigurnim vokalom prosječnu rock pjesmu učinio je pamtljivom, a to je upravo ono što treba za Eurosong – rekao je. Pozitivno je ocijenio i Laru Demarin. – Energična i moderna dance pjesma s etno elementima već je viđena na Eurosongu kod Grčke ili Cipra, ali upravo su takve pjesme bile uspješne. Ako usporedim Laru i Lelek, Lara je pokazala kako se etno može uspješno spojiti s modernim trendovima – naglasio je.

Kao ugodno iznenađenje naveo je i Stelu Rade, dok smatra da bi klasične balade Marka Kutlića, Sergeja ili ToMe mogle donijeti siguran, ali skroman rezultat. – Cold Snap nije moja šalica čaja, ali pokazuje da Doru prate i ljubitelji različitih žanrova. Lima Len ima simpatičnu ideju, no problem je bila live izvedba – dodao je. Na kraju je izdvojio svoje glavne favorite nakon polufinala. – Devin i Lara Demarin gotovo su podjednako jaki. Riječ je o potpuno različitim pjesmama, ali ako netko od njih ode na Eurosong, Hrvatska ima veliku šansu gledati našu zemlju u finalu – zaključio je.