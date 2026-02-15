Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

U ovim regijama se očekuju pljuskovi, snijeg i olujna bura, evo kada će se vrijeme smiriti

Orkanska bura u Makarskoj
Foto: Toni Katic/HaloPix/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 08:18

Nepovoljni vremenski uvjeti danas otežavaju vožnju u većem dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a u Lici pada snijeg

U prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom ili snijegom, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Prema prognozi DHMZ-a, na jugu zemlje mogući su izraženiji pljuskovi. Sredinom dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. Navečer vjetar u slabljenju. Temperatura zraka između 3 i 7 °C, a navečer u osjetnom padu. Na Jadranu maksimalna temperatura između 10 i 14 °C. Prema podacima DHMZ-a, slab snijeg već pada u Daruvaru, kao i na Zavižanu te Bilogori.

Za veći dio zemlje izdana su upozorenje zbog vjetra, odnosno za sve osim karlovačke regije. Pritom, za Velebitski kanal na snazi je crveni alarm. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi DHMZ. Osim toga, za dubrovačku regiju izdano je upozorenje zbog lokalno mogućih obilnih pljuskova

Sutra, pak, promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu, na Jadranu pljuskove. U unutrašnjosti ponegdje susnježica, osobito u višim predjelima povremeno i snijeg. U utorak postupno smanjenje naoblake i sve češća sunčana razdoblja, a u srijedu pretežno sunčano. Vjetar će sutra biti slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni. U utorak slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Dalmaciji, u srijedu prolazno i na istoku i jak. U drugom dijelu srijede vjetar u okretanju na južni i jugoistočni. U unutrašnjosti jutra hladna, osobito u ponedjeljak i srijedu, a dnevna temperatura u blagom porastu. Na Jadranu temperatura zraka bez znatnije promjene.

Nepovoljni vremenski uvjeti danas otežavaju vožnju u većem dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a u Lici pada snijeg. HAK upozorava na moguće odrone te na povremene zastoje i vožnju u koloni na dionicama gdje su u tijeku radovi. U priobalju, pak, puše olujna bura pa su na pojedinim cestama na snazi zabrane i ograničenja prometa za određene skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta dodatne zabrane vrijede i na nekim kopnenim prometnicama.

Na autocesti A1 zbog olujnog vjetra zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak je moguć državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Na A6 Rijeka–Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, zbog jakih udara vjetra rizičnim skupinama vozila – motociklima, autobusima na kat, vozilima s kamp-prikolicama, hladnjačama i furgonima s metalnim sanducima – preporučuje se obilazak državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Na A7 Rupa–Rijeka, između čvorova Rijeka istok i Šmrika, zbog olujne bure zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle.  Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Prizna–Žigljen, Mišnjak–Stinica i Sumartin–Makarska. Ne prometuju ni brodske linije Zadar–Preko te Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik, kao ni katamaranske linije Pula–Zadar–Pula, Novalja–Rab–Rijeka te Šibenik–Žirje–Kaprije. Vozačima i putnicima savjetuje se da prije polaska provjere stanje u prometu i red plovidbe te prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Ključne riječi
stanje na cestama loši uvjeti snijeg vrijeme Prognoza

