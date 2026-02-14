Ako Zagreb dobije Europsku carinsku agenciju, ona neće donijeti spektakularnu transformaciju grada. Neće se mijenjati vizura grada, gužve u prometu vjerojatno će i dalje biti konstanta, neće se otvoriti tisuće radnih mjesta. Ali promijenit će se nešto dublje: Zagreb će prvi put dobiti veliku operativnu europsku instituciju koja ne dolazi na određeno vrijeme, odraditi neki projekt, nego ostaje. To je srednje velika agencija, ali s vrlo specifičnim profilom zaposlenika – stručnjaci za carinu, podatkovnu analitiku, upravljanje rizicima, IT sigurnost i pravo. Plaće su im na europskoj razini, ugovori višegodišnji. Takva struktura znači stabilnost. Grad dobiva stalnu skupinu međunarodnih stručnjaka koji žive, troše i rade u Zagrebu. Takva zajednica mijenja urbani ritam, povećava potražnju za međunarodnim školama, stranim jezicima u javnom prostoru, kulturnim sadržajima s međunarodnim programom. Grad postaje nešto otvoreniji i raznolikiji jer mu to nameće institucionalna realnost.
U ekonomskom smislu EUCA znači kontinuiranu potrošnju – obrazovanje, prijevoz, usluge, restorane, kulturne i sportske sadržaje. Ne dramatičan rast, nego postojanu potražnju koja stabilizira dio tržišta
Ne propustite
