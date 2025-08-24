VIDEO Nova majstorija Ante Budimira! Pogledajte kako je vatreni srušio Valenciju

Ante Budimir je u 13. minuti dvoboja 2. kola La Lige protiv Valencije zabio je za vodstvo Osasune 1:0. Sve je krenulo u 9. minuti kada je Valentin Rosier probio desnu stranu i poslao odličan centaršut.

Budimir je pokazao zašto slovi za jednog od najboljih napadača španjolskog prvenstva. Sjajno je skočio i preciznim udarcem glavom svladao vratara gostiju. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE.

Ovim pogotkom Budimir je odmah na početku nove sezone potvrdio svoju vrhunsku formu. Podsjetimo, prošle je sezone zabio čak 21 gol i završio kao treći najbolji strijelac La Lige, iza Kyliana Mbappéa (31) i Roberta Lewandowskog (27).