Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA LEGENDA

VIDEO Pogledajte kako je Luka Modrić predstavio novi dres poznatog engleskog kluba

Swansea City
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 17:15

Legenda vatrenih bacila se u poduzetničke vode pa je kupila udio kluba koji se nekada natjecao u Europskoj ligi.

Bivši premierligaš, a danas engleski drugoligaš Swansea City predstavio je treći dres za sezonu 2025./2026. U tome mu je pomogao hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je u travnju ove godine postao suvlasnik kluba. Legenda vatrenih bacila se u poduzetničke vode pa je kupila udio kluba koji se nekada natjecao u Europskoj ligi. 

- Nakon što je u sezoni 2023./2024. posebni četvrti dres s Gulfovim logom na prsima obilježio 30. godišnjicu osvajanja Autoglass Trophyja, novi treći dres dolazi u prepoznatljivim Gulf bojama – trkaćoj plavoj i narančastoj. Dres je već dostupan u prodaji. Dizajn donosi prepoznatljive tonove brojnih legendarnih Gulf oznaka iz motosporta, koje su nosili neki od najpoznatijih automobila u povijesti, poput Forda GT40, Porschea 917 i McLarena F1 GTR.

Gulf boje nose i posebnu simboliku za navijače Swanseaja jer su se nalazile na domaćim i gostujućim dresovima kluba sredinom devedesetih, a sada će Jack Army imati priliku doći do najnovije verzije koju je predstavio vlasnik kluba i nogometna legenda Luka Modrić.

Na poleđini trećeg dresa nalazi se logo Revivea, službenog partnera Swanseaja za kavu, čiji je brend prisutan i na domaćem i na gostujućem dresu. Osim što se ističe na igračkim dresovima, Reviva Coffee ostaje ekskluzivni dobavljač kave na stadionu Swansea.com, gdje se njihov premium 100 posto Arabica blend poslužuje u ugostiteljskim zonama, ložama i u sklopu konferencijskih i event programa - napisali su iz Swanseaja. 

Ništa od Livakovićevog povratka u Dinamo? Želi ga senzacija Premier lige, evo što se sprema
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Swansea Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još