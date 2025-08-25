VIDEO Pogledajte kako je Luka Modrić predstavio novi dres poznatog engleskog kluba

Bivši premierligaš, a danas engleski drugoligaš Swansea City predstavio je treći dres za sezonu 2025./2026. U tome mu je pomogao hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je u travnju ove godine postao suvlasnik kluba. Legenda vatrenih bacila se u poduzetničke vode pa je kupila udio kluba koji se nekada natjecao u Europskoj ligi.

- Nakon što je u sezoni 2023./2024. posebni četvrti dres s Gulfovim logom na prsima obilježio 30. godišnjicu osvajanja Autoglass Trophyja, novi treći dres dolazi u prepoznatljivim Gulf bojama – trkaćoj plavoj i narančastoj. Dres je već dostupan u prodaji. Dizajn donosi prepoznatljive tonove brojnih legendarnih Gulf oznaka iz motosporta, koje su nosili neki od najpoznatijih automobila u povijesti, poput Forda GT40, Porschea 917 i McLarena F1 GTR.

Gulf boje nose i posebnu simboliku za navijače Swanseaja jer su se nalazile na domaćim i gostujućim dresovima kluba sredinom devedesetih, a sada će Jack Army imati priliku doći do najnovije verzije koju je predstavio vlasnik kluba i nogometna legenda Luka Modrić.

Na poleđini trećeg dresa nalazi se logo Revivea, službenog partnera Swanseaja za kavu, čiji je brend prisutan i na domaćem i na gostujućem dresu. Osim što se ističe na igračkim dresovima, Reviva Coffee ostaje ekskluzivni dobavljač kave na stadionu Swansea.com, gdje se njihov premium 100 posto Arabica blend poslužuje u ugostiteljskim zonama, ložama i u sklopu konferencijskih i event programa - napisali su iz Swanseaja.

Introducing our @GulfOilIntl inspired third kit for the 2025-26 season with a little help from Luka 😍



🛍️ Available to buy from 10am on Friday, in-store and online.



👉 https://t.co/Ht2eiVFchl@JomaSportUK | @VisitCentralFL pic.twitter.com/hnajp0zVYW — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 20, 2025