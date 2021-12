Izabrane najbolje sportašice i sportaši u 2021.: Matea Jelić i Tin Srbić ispred ostalih

Već dugi niz godina veliki finale svake sportske godine predstavlja izbor najboljih sportaša u anketi Sportskih novosti. Ondje su pak skupljali glasove sportskih novinara, a njih je ove godine glasalo 269 iz 47 redakcija.

Nažalost sportaša i sportskih dužnosnika koji vole takva druženja, već drugu godinu zaredom ova priča nije završila svečanošću kakvu su pak, unatoč svim pandemijskim poteškoćama, uspjeli organizirati Sportski savez grada Zagreba i Hrvatski olimpijski odbor, nego snimljenom televizijskom emisijom.

No to što nije bilo svečanosti nimalo ne umanjuje ono što su u godini na izmaku učinili laureati u ovom izboru, a to su tekvondašica Matea Jelić, gimnastičar Tin Srbić, stolnoteniski paraolimpijski par Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić Vincetić te teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić.

Srbić ispred Stipanovića

Ti dvojci osvojili su najviše glasova u kategorijama ekipa i momčadi. Srebrne paraolimpijke Helena i Anđela (87 glasova) pobijedile su ispred kuglačica Mlake (50), pobjednica Svjetskog kupa, a olimpijski pobjednici Nikola i Mate (188) ispred zlatne veslačke braće Valenta i Martina Sinkovića (60) koje je predsjednik Milanović nedavno prozvao "nebeskom silom".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 03.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Hrvatski gimnasticar Tin Srbic u finalu prece na Olimpijskim igrama."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

To što su pobijedili sportaše koji su u HOO-vu izboru najboljih posada, štafeta i parova slavili u 11 od posljednjih 12 godina jako dobro govori koliko su dobri ove godine bili Pavić i Mektić. S obzirom na to da SN nemaju tu posebnu kategoriju (parovi, štafete i posade) onda su i Sinkovići promatrani kao tim koji je, na koncu, imao čak 128 glasova manje od laureata.

Znajući to još prije nekoliko dana, na istovjetnoj svečanosti HOO-a na kojoj su oni slavili, Sinkovići su u šali Mati i Nikoli poručili:

– Idemo se boriti pa da vidimo tko je jači. Mi ćemo donijeti vesla, a oni neka donesu rekete.

Kako to već biva, svaka nagrada podrazumijeva i obvezu o kojoj je Nikola Mektić govorio još kada su on i Mate primili nagradu HOO-a za najveće promicatelje Hrvatske u svijetu.

– Znam da nas u 2022. možda čekaju i kritike jer bit će teško ponoviti ovakvu godinu.

Bez zajedništva u paru čiji je idejni tvorac bio Mate, svi ovi uspjesi (olimpijsko zlato, Wimbledon, sedam ATP turnira) ne bi bili mogući. No valjda se ipak oko nečega tu i tamo posvađaju, a o tome Nikola kaže:

– Najčešće se svađamo oko NBA Fantasyja, a ne oko nebitnih stvari kao što su mečevi. Šalu na stranu, odnos nam je super, obojica smo opušteni likovi i ne vidim nikakve sporne situacije.

Slična inverzija ponovila se i u pojedinačnoj kategoriji. Nakon što je u izboru HOO-a, a ondje se time bavi poseban ocjenjivački sud, srebrni olimpijac Tonči Stipanović pobijedio drugog srebrnog olimpijca Tina Srbića, u ovom slučaju dogodilo se posve suprotno. U očima sportskih novinara Stipanoviću nije bila dovoljna veća količina medalja, a osim olimpijskog srebra osvojio je i dvije svjetske bronce, da bi pobijedio ponosnog vlasnika olimpijskog gimnastičkog srebra Tina Srbića.

Kao što je to bilo u slučaju prvog svjetskog teniskog para protiv svjetski dominantne veslačke posade, tako se i u ovom slučaju imidž sporta pokazao jednim od ključnih faktora prevage. Uostalom, najvećoj hrvatskoj zvijezdi jednog od temeljnih olimpijskih sportova ovo je već treći izbor za sportaša godine. Toliko ih imaju i Kukoč, Parlov i Pilić, a bolji su od njega samo Ivica Kostelić, Goran Ivanišević i Dragutin Šurbek s po pet izbora.

– Preponosan sam i sretan kada vidim u kakvom sam se društvu našao. Zvuči stvarno nevjerojatno. Jako mi je draga ova nagrada, i to zbog toga što je dodjeljuju sportski novinari koji su cijeli život u sportu i evo, po treći put, prepoznaju da radim velike stvari – kazao je Srbić, sretan i zbog toga što je s čak 170 glasova pobijedio u konkurenciji asova kao što su Tonči Stipanović (52), Damir Martin (24) i Filip Zubčić (9).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Ariake Tennis Park, polufinale muskih parova, Nikola Mektic i Mate Pavic, Hrvatska - Austin Krajicek i Tennys Sandgren, SAD. TOP 2021 Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, najuvjerljiviju pobjedu u ovom izboru ostvarila je Matea Jelić. U nadmetanju dviju velikih sportašica iz dva borilačka sporta zlatna olimpijska tekvondašica pobijedila je ispred Barbare Matić s 226 glasova prednosti (237:11). A ne zaboravite da je Barbara Matić bila svjetska prvakinja i petoplasirana na Olimpijskim igrama, no očito je i u ovom izboru važnu ulogu odigrala popularnost, ali ovom prilikom izabrane su same sportašice s jakom osobnosti. Jer, nakon što je osvojila olimpijsko zlato i otvorila svoje domoljubno srce, Matea Jelić postala je nova hrvatska sportska heroina koja je u ovom izboru slavila uvjerljivo poput svojih proslavljenih prethodnica Janice Kostelić (8 pobjeda), Sandre Perković (8) i Blanke Vlašić (6).

Svjesna da je popularnost vrlo prolazna kategorija, prva tekvondašica na ovom prijestolju kazala je:

– Svaki dan moram pobijediti samu sebe i jako bi me usrećilo kada ovo ne bi bilo sve što ću pokazati. Svjesna sam toga koliko je sportaša došlo i još brže otišlo. Srećom, znam da sam daleko od savršenstva i da moram još puno raditi.

Matea želi dugo trajati

Tako razmišlja i njezin trener Toni Tomas, jedan od trenera godine u izboru HOO-a,:

– Ljudi su kvarljiva roba i trebamo voditi računa da ovo što dulje potraje. Najbolje je to što Matea puno radi na sebi, uviđa svoje pogreške te je iz godine u godinu mentalno bolja. A to je jedini recept kako se što dulje održati pri vrhu.

A na njemu su se održale i Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić Vincetić koje su još 2016. postale prve paraolimpijke koje su postale sportašice Hrvatske.

– Ovo je jedina nagrada u kojoj smo izjednačeni sa sportašima bez invaliditeta i zato mi je jedna od najdražih – ustvrdila je Helena.

– Meni je važno da se nismo promijenile kao osobe. Nakon Tokija i mog vjenčanja svega mi je bilo preko glave, no ova nagrada vraća mi želju za povratkom u dvoranu – dodala je Anđela koja se u listopadu udala za kolegu paraolimpijca Kristijana Vincetića.