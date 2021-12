Elegantna Matea: Jedva čekam da skinem haljinu i obučem kimono i da se nastavim tući

Najboljim sportašima pojedincima za 2021. godinu, u izboru HOO-a, proglašeni su tekvondašica Matea Jelić i jedriličar Tonči Stipanović. Oboma je to drugi izbor najboljeg među najboljima u pojedinačnoj konkurenciji.

Kao i lani, kada je ovo priznanje podijelila s džudašicom Karlom Prodan, i ove godine Matea Jelić imala je konkurenciju džudašice i to svjetske džudaške prvakinje Barbare Matić no osim olimpijskog zlata prevaga je bilo i njeno europsko zlato. Po prvi put u ovakovoj prigodi Matea se pojavila u elegantnoj večernjoj haljini a kada smo ju priupitali kod koga je naručila haljinu za posebnu priliku ona je kazala da je to kreacija iz šoping centra.

- Ja se sama oblačim, ništa dizajnerski već "no name". Lijepo mi je u ovakovoj haljini no ja ipak jedva čekam da odjenem kimono i da se nastavim tući. Svi znaju da je meni jako teško izaći na pozornicu i govoriti, i da se bolje nosim s pritiskom uoči borbi, no ja se moram zahvaliti ljudima.

Baš kao i Matea, i Tonči Stipanović je ovo prestižno priznanje zavrijedio drugu godinu zaredom. Lani je bio treći na svijetu, a ove godine osvojio je olimpijsko srebro i svjetsku broncu. A za članove ocjenjivačkog suda to je bilo jače od olimpijskog srebra gimnastičara Tina Srbića ili pak svjetskog srebra a potom i bronce u Svjetskom kupu skijaša Filipa Zubčića.

- Često sam bio nominiran, ali nikad pobjednik, sve do lani i eto me dvaput uzastopce s trofejem za najboljeg sportaša godine. Veliki je to uspjeh, posebice što sam ispred tako sjajnog sportaša kao što je Srbić - kazao je Stipanović.

Premda se Sandra Perković (8) i Janica Kostelić (6) čine nedostižnima, u Hrvatskoj postoje još uvijek aktivni sportaši koji su više puta osvajali trofeje od ovih sportskih diva a to su braća Sinković. Najnovijim laureatima u kategoriji parova, štafeta ili posada ovo je čak 11. HOO-ova nagrada. Krenuli su 2010. kao članovi četverca na pariće, nastavili su 2014. kao dvojac na pariće a potom, 2017., i dvojac bez kormilara. Ove godine, Valent i Martin bili su olimpijski ali i europski prvaci.

- Kada smo mi počinjali veslati ja sam sanjario samo o tome da jednog dana barem nastupimo na Olimpijskim igrama ali ni pomišljao nisam da ćemo biti ovako uspješni. Ovo mi je nestvarno - kazao je Valent na kojeg se nadovezao brat mu Martin:

- Kad se sjetim koliki mi je na početku bio stres izaći na pozornicu i preuzeti nagradu, sada smo već rutineri i to mi predstavlja veliki gušt.

Sve to omogućilo je njihovu treneru Nikoli Braliću da po peti put bude trener godine. Brale će uživati u toj nagradi u društvu Tonija Tomasa, trenera Matee Jelić i teniskog izbornika Vedrana Martića. I Bralić i Tomas su stvaratelji, oni su od Sinkovića i Jelićke stvorili svjetsku klasu za razliku od kolege im, trećeg laureata, Martića, kapetana reprezentacije u Davisovu kupu, koji je u ruke dobio gotov proizvod ali je s njim jako dobro upravljao što se vidjelo i na Olimpijskim igrama u Tokiju u kojem su parovi koje je vodio igrali finale. Martić je imao i sjajan osjeća za odabir igrača u Davisovu kupu, prepoznao je u Goji potencijalnog junaka, pa je razumljivo što je teniska reprezentacija, druga na svijetu, izabrana za najbolju momčad godine. I to ispred karataša koji su bili europski prvaci.

No, zato su brončane europske karatašice (Lenard, Vukoja, Zorko, Lesjak) po četvrti put zavrijedile nagradu za najbolju ekipu Hrvatske.

Da bi im to, kada im takvo što ustreba, poslužilo i kao neka vrsta utješne nagrade u HOO-u su svojedobno uveli nagradu koja se zove "Promicatelj Hrvatske u svijetu". Ponekad su to bili i oni koji su bili laureati u glavnim kategorijama a počesto oni koji su postigli vrijedan uspjeh (primjerice nogometna reprezentacija) a nisu osvojili glavnu nagradu. Ovom prilikom to su Mate Pavić i Nikola Mektić, najbolji svjetski teniski par, osvajači olimpijskog zlata i Wimbledona.

Trofej "fair-play" ove je godine otišao u ruke Gorana Jukića i Hrvatskog školskog sportskog saveza koji je pokrenuo Hrvatski fair-play odbor koji među mladim sportašima zagovara fernesu kao uzvišenu vrijednost bavljenja sportom.

A dobitnici nagrade Matija Ljubek, za životno djelo, su Branka Batinić (stolni tenis), Alojz Muha (odbojka), Josip Šojat (rukomet), Želimir Feitl (karate) i Milivoj Bebić (vaterpolo).

Posebnu nagradu za promicanje sporta dobio je naš jedini sportski dnevnik Sportske novosti čiji je glavni urednik Robert Šola preuzeo ovo priznanje.