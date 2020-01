Iza njega je najbolja godina u karijeri i bit će jedan od aduta na Europskom prvenstvu

Len ga je proglasio četvrtim vaterpolistom Europe za 2019., odmah iza Talijana Di Fulvija, Španjolca Lopeza i Srbina Jakšića, ali to i ne iznenađuje jer je iza Ante Vukičevića (26) plodna godina, najbolja u karijeri. I neosporno će biti jedan od aduta naše vaterpolske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Budimpešti koje je počelo jučer utakmicama vaterpolistica.

Veliko priznanje, pitamo Antu je li ga iznenadilo?

– Pa, moram priznati da me taj poredak malo iznenadio, ali u svakom slučaju to je lijepo priznanje. Godina je bila, recimo to tako, s nekoliko vrhunskih trenutaka, s Marseilleom sam osvojio Eurokup, s reprezentacijom po medalju na svim natjecanjima, a kruna je bila bronca na SP-u u Gwangjuu. Sve u svemu, iznimno dobra godina, nijanse su nedostajale da bude savršena – kaže Vukičević.

Neoprezni u finalu

Vjerojatno vam nedostaje naslov francuskog prvaka?

– Da, bili smo drugi, iza Strasbourga. Možda smo malo više slavili naslov u Eurokupu. Neću reći da smo se previše opustili, ali ušli smo pomalo neoprezno u finale i izgubili. No, ove ćemo sezone i to popraviti. A drago mi je da smo postigli nekoliko vrijednih pobjeda u Ligi prvaka, kao onu nad OSC-om u gostima – uzvraća Ante.

Kako ste se snašli u Marseilleu? I kako vaš francuski?

– Ovo mi je treća sezona u Marseilleu i, kako sada stoje stvari, ostajem tamo. Odlično sam se snašao, francuski mi ide jako dobro, gotovo odlično, tamo sam sa suprugom. Da, oženio sam se ljetos svojom djevojkom Ivanom Propadalo, ona je Splićanka, sestra supruge Anđela Šetke. Ivana je, inače, stomatologinja, lijepo nam je, vodimo miran obiteljski život.

Za suigrače nemate Hrvate, ali imate Crnogorce?

– Imamo trojicu Crnogoraca: Šćepanovića, Đurđića i Čučkovića. Dobri su dečki, ali dobar sam i s ostalim suigračima Francuzima. Zadovoljan sam, u klubu su profesionalni, ali nisu nerealni.

Dijete ste Mladosti, kakvi su izgledi da se vratite na Savu?

– Zasad mi je u Marseilleu dobro i zasad ostajem ondje, ali nikad se ne zna što budućnost nosi. Ja sam uvijek za povratak u Mladost, to je moj klub i ja sam to uvijek isticao. I nadam se da ću se jednoga dana i vratiti u Mladost i igrati još nekoliko sezona.

Do prije koju godinu bili ste najmlađi u reprezentaciji, a sada ste s 26 godina najstariji na lijevoj strani. Je li time povećana i vaša odgovornost?

– Ne bih tako rekao, svatko ima svoju odgovornost. Zbog toga i jesmo jaki jer pokušavamo svi igrati, da se izvuče najbolje od svakoga od nas. Ja odigram za Lorena ili Luku i oni za mene, nebitno. Tako je i s desnom stranom, s braničima, sidrašima... Ne idemo u neka individualna srljanja, ostajemo vjerni našem sustavu igre koji prakticiramo već sedam godina. I mislim da je to naša najveća snaga, to zajedništvo, gdje jedni druge činimo boljim igračima – naglašava Ante Vukičević.

Početak s Njemačkom

I što očekujete od ovog EP-a koji za vas počinje u utorak u 14.30 sati susretom s Njemačkom?

– Moramo se prije svega fokusirati na našu skupinu koja je prilično opasna, posebno ove dvije utakmice s Nijemcima i Crnogorcima, koji su uistinu čvrsti, svatko na svoj način. Nijemci su tjelesno jaki, digli su se u posljednje vrijeme, nije ih lako pobijediti. Vidjeli smo to i na SP-u u Gwangjuu, gdje su nas namučili u četvrtfinalu. Crnogorci su kvalitetniji suparnik što se tehnike tiče, Gojković ih dobro vodi, solidno su posloženi i imaju nekoliko odličnih igrača kao što su Ivović i Brguljan. To je jako dobra momčad, jedna od ozbiljnijih na prvenstvu. A poslije ćemo vidjeti, ako budemo prvi u skupini, u četvrtfinalu bismo na Talijane ili Grke, u polufinalu možda na Srbe. Jedan od ciljeva nam je i kvalificirati se za OI u Tokiju.

No, tu su moguće razne kombinacije: može se dogoditi da kao drugi ne osigurate vizu, a možete biti i četvrti pa da se plasirate u Tokio?

– U svakom slučaju važno je osvojiti medalju. Ako se i ne uspijemo plasirati u Budimpešti, imamo još i kvalifikacijski turnir u Rotterdamu, optimistični smo – zaključio je Ante Vukičević.