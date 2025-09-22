Ivica Olić objavio popis mladih vatrenih za Ukrajinu

Izbornik U-21 reprezentacije, Ivica Olić, objavio je popis igrača za drugu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Ukrajine, koja će se igrati u Velikoj Gorici.

Hrvatska U-21 reprezentacija u kvalifikacijama nastupa u skupini H zajedno s Ukrajinom, Mađarskom, Turskom i LiLitvom.

Izbornik Ivica Olić pozvao je 21 igrača te poslao 6 pretpoziva.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog protivnika, ali vjerujem u ovu skupinu igrača. Atmosfera u momčadi je odlična i siguran sam da ćemo uz podršku navijača u Velikoj Gorici pokazati pravu energiju i borbenost. Nakon remija u Turskoj, očekujemo pobjedu na domaćem terenu, jer znamo koliko nam tri boda znače za nastavak kvalifikacija. Ukrajinci u posljednje vrijeme imaju jako dobre rezultate s mladim reprezentacijama i njih možemo smatrati najozbiljnijim konkurentom u skupini. Oni su bili prvi u jakosnoj skupini, po snazi i rezultatskom rankingu pripadaju vrhu, i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Na otvaranju kvalifikacija pobijedili su Litvu 4:0, a ispred njih su sada dvije utakmice - protiv Mađarske i nas, tako da ćemo mi iskoristiti to što imamo vremena fokusirati se samo na jednu utakmicu, za razliku od njih", rekao je Olić.

Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u 13:00 sati u Zagrebu, a utakmica u Velikoj Gorici na rasporedu je 14. listopada 2025. godine u 18:00 sati.

Popis pozvanih igrača za utakmicu protiv Ukrajine:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel), Toni Silić (Hajduk)

Obrambeni: Šimun Hrgović (Hajduk), Moreno Živković (Dinamo), Dominik Prpić (Porto), Teo Barišić (Lyon), Branimir Mlačić (Hajduk)

Veznjaci: Marin Šotiček (FC Basel 1893), Lovro Zvonarek (Grasshopper), Domagoj Bukvić (Osijek), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Luka Vrbančić (Osijek), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Ante Kavelj (Gorica), Šimun Mikolčić (Osijek), Patrice Čović (Werder Bremen), Ivan Katić (Lokomotiva)

Napadači: Fran Topić (Dinamo), Leon Grgić (Sturm Graz)

Pretpozivi: Ivan Cvetko (Rudeš), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Mate Antunović (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk), Bruno Durdov (Hajduk)