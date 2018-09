Ivica Olić o vatrenom: To me šokiralo! Pitao sam ga 'zašto, brate?'

Dalićevim pomoćnikom i legendom hrvatskog nogometa Ivicom Olićem (38) razgovaramo uoči prvih akcija A reprezentacije nakon osvajanja svjetskoga srebra u Rusiji. Ola je već i prije okupljanja za Portugal i Španjolsku bio angažiran u jednoj skautskoj misiji; pratio je budućega A reprezentativca Josipa Brekala iz Wolfsburga na utakmici protiv Schalkea.

– Mi ozbiljno računamo na njega, jedan je od igrača koje u budućnosti želimo stalno držati kod sebe. No iz Dalićeva prijašnjeg iskustva, kao pomoćnika u mladoj reprezentaciji, on želi suradnju s izbornikom te selekcije. Sve se radi dogovorno, uvijek se gleda da se igrača pusti Gračanu ako kod nas nije stožerni igrač. Sad im je Brekalo jako potreban (utakmica u Bjelorusiji, nap. a.), samo zato nije s nama. Josip je jako zanimljiv; mi tu imamo Perišića, Rebića i Pjacu, koji još nije dosegnuo razinu prije ozljede, a sad imamo i Brekala koji igra u najozbiljnijoj ligi. On će u listopadu, kada igramo s Englezima, biti A reprezentativac.

Strahujete li za Rebićev status u Eintrachtu nakon što je otišao Niko Kovač?

– Ne. Sigurno će mu nedostajati Niko, on ga je usmjeravao, ali Rebić si je izgradio status u Eintrachtu i siguran sam da njegov klub u njemu vidi financijski interes. Ne vjerujem da ga neće ostaviti da im Reba bude glavni igrač, jer je na radarima velikih klubova i nije isključeno da već na zimu da ode. U međuvremenu je Eintracht doveo na tu poziciju Mülera i Kostića iz HSV-a, što mi govori da se već pripremaju za Rebićev odlazak.

Je li ta konkurencija prijetnja Rebiću?

– Bude li zdrav, a usto znam da je svjestan da ga samo dobre igre mogu držati na visokoj razini, vratit će se Rebić u glavnu ulogu.

Je li vas pogodio Mandžin oproštaj i je li Mario prenaglio s tom odlukom?

– Kad sam se čuo s njim nakon SP-a, razgovarali smo dosta o svemu, Svjetskom prvenstvu, novoj sezoni... i nisam uopće znao što sprema. Računao sam da će Mandžo još dvije godine odraditi, zbog svojih fizičkih kapaciteta, pristupa, nesklonosti ozljedama... Mene je ta njegova odluka šokirala. Pitao sam ga poslije: “Zašto, brate?” Kazao mi je: “To je moja odluka, ja sam je donio i iza nje stojim.” Moje je bilo samo: “Jako mi je žao!” Prijatelji smo, teško mi je bilo, znam koliko nam je bitan igrač. Sjetite se koliko je bilo upitnika oko njega uoči SP-a, na kojoj poziciji će igrati, gdje je najkorisniji... A on je u Rusiji napravio najviše od svih naših igrača koji su bili špice na SP-u! I prvi gol protiv Nigerije, to je njegov gol bio! A da ne govorim o požrtvovnosti za momčad. Ma odigrao je Mandžo vrhunski i presjeklo nas je sve to i zateklo. Dok je on bio, imali smo komfornu situaciju s napadačima, a sada smo možda dobili problem.

Žalite li zbog slučaja Nikole Kalinića? Taj će nam igrač i te kako nedostajati.

Nisam se čuo s Kalinićem

– Mi smo tu reagirali shodno situaciji, ni u jednom trenutku, ni stožer ni izbornik, nismo razmišljali da ćemo nekoga morati otjerati. Vjerujte, Daliću je bilo teže to podnijeti nego Kaliniću. To je bio splet okolnosti, a izbornik je morao povući taj potez jer bi nastao lančani problem.

Ima li šanse da se Nikola vrati?

– Koliko poznajem šefa, nije upitno da su Kaliniću vrata reprezentacije otvorena. Da je Nikola pokazao dobru volju, on bi već bio tu, jer ne vidim tu nekih velikih barijera. Kalinić je ušao u zrele godine, dovoljno toga zna i razumije i na njemu je sve.

Jeste li se čuli s Nikolom?

– Nisam se čuo s njim. Meni je žao što ga nema jer on je nama bio bitan igrač. Ali on je niz godina bio frustriran statusom u reprezentaciji, prekipjelo mu je, nije više mogao trpjeti.

Što nam donosi utakmica s Portugalcima? Sada nastupamo s pozicije druge reprezentacije svijeta.

– Tako je, sada moramo braniti i imidž koji smo izgradili u Rusiji. Također, Portugal je sjajna prilika da vidimo širinu, neke igrače koji su potencijalni reprezentativci, primjerice Santinija, došao je Livaja, koji je u Grčkoj imao sjajnu sezonu, došao nam je Barišić, koji je prije bio na radaru, imamo i Milića. Kasnije će doći i Brekalo, kao i Sosa. Portugal je izvrsna prilika da se spomenuti igrači nametnu, kao protiv Meksika kada nam se nametnuo Rebić.

Za koga ćete navijati u Ligi prvaka? Namjerno smo postavili to pitanje iako je odgovor bio očekivan.

– Poslovno sam vezan za Bayern, a usto je moj prijatelj Niko Kovač tamo trener. Kako će se Niko snaći? Malo sam, priznajem, zabrinut jer u Bayernu se naslovi u kupu i prvenstvu podrazumijevaju, a u Ligi prvaka traži se najmanje polufinale. E sad, drugi veliki europski klubovi su se pojačali, a Bayern je ostao isti. Istina, oni u zadnje dvije-tri godine ne prodaju najjače karike, ali isto tako nisu doveli nikoga, na primjer – Rebića. Koji je bio hit Svjetskog prvenstva i koji uvijek može uskočiti. U kontaktu sam s Nikom, navijam za njega, ići ću mu gledati treninge. Ma fantastična je stvar da je Hrvat trener Bayerna za sve nas koji smo u tom poslu, a i za hrvatski nogomet.

U društvu legenda

U kojem ste smislu poslovno vezani za Bayern?

– Kao jedan od igrača koji je ostavio traga u Bayernu imam ugovor da se povremeno, kada sam u mogućnosti, pojavljujem na raznim eventima, nastupam u veteranskim utakmicama... Sljedeće je okupljanje na Oktoberfestu, kada se već po tradiciji okupe igrači probrani iz svih Bayernovih generacija. Iz moga vremena tu su Klose, Toni, Pizarro, Elber, Demichelis, Ballack...

Dinamo je ponovno “in”, ponovno privlači publiku.

– Oduševljen sam bio kada sam vidio atmosferu, pun stadion protiv Young Boysa, stvarno sam se naježio. Znam koliko je trebalo godina da se ovo dogodi. No istina je, kad klikneš da vidiš sastav Dinama, uz imena igrača nema puno hrvatskih zastava. S te strane mi je žao – kaže Ivica Olić.