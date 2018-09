Zvijezda Barce bez poziva za Hrvatsku: Nisam to očekivao

Barcelonin lijevi bek Jordi Alba (29) rekao je u nedjelju kako je očekivao poziv novog izbornika Luisa Enriquea za utakmice s Engleskom i Hrvatskom te da ga je iznenadilo što se nije našao na njegovom popisu.

- Nisam to očekivao. No također nisam bio očekivao niti poziv 2012. za Europsko prvenstvo nakon sezone u Valenciji. Ne ovisi o meni hoće li me zvati izbornik - rekao je Alba nakon Barcelonine pobjede od 8:2 nad Huescom. Jordi Alba je zabio gol u 81. minuti pa onda na terenu simbolično rukama pokrivao oči te slao poljupce, što su mediji protumačili kao poruku Enriqueu.

- Slavlje je bilo za mog sina. On će to shvatiti kada bude stariji. On mi svakodnevno daje život - odgovorio je Alba te rekao da nema namjeru zvati Enriquea i pitati ga zašto ga nije pozvao.

- Prošla sezona u Barceloni je bila jako dobra a i ova je počela dobro. Zasad je dobro ono što radim u klubu a već ćemo vidjeti što će biti s reprezentacijom. Ne znam zašto nisam pozvan jer kada igram loše to vidim a kada sam dobar isto tako. Ne preostaje mi drugo nego poštivati odluke koje se donose - rekao je.

Alba je 2011. debitirao za Španjolsku pa je iduće godine sudjelovao u osvajanju Europskog prvenstva. Ukupno je odigrao 66 utakmica te je bio u udarnoj momčadi u svim utakmicama na Svjetskom prvenstvu u Rusiji ovog ljeta. Španjolska je ondje ispala u osmini finala od Rusije na jedanaesterce a nakon toga je Luis Enrique postao izbornik.Enrique je u petak objavio popis igrača za utakmice Lige nacija protiv Engleske na Wembleyu 8. rujna te protiv Hrvatske u Elcheu 11. rujna. Najveće iznenađenje bilo je izostavljanje Albe.

- Ne govorim o igračima koji nisu na popisu - rekao je tada Enrique. U subotu je u Madridu gledao utakmicu između Real Madrida i Leganésa te je ponovo odbio reći zašto ga nije pozvao.

- Zvao sam igrače za koje smatram da su u ovom trenutku u najboljoj formi, vodio sam se njihovim učinkom - izjavio je.

Luis Enrique je od 2014. do 2017. bio trener Albi u Barceloni a u posljednjoj sezoni znao ga je izostavljati iz momčadi premda je uglavnom bio u prvih jedanaest. Nakon što je Enrique iz osobnih razloga, kako bi se odmorio, odstupio s dužnosti Alba je na konferenciji za medije rekao da nije igrao koliko je htio no da nije bilo nikakvog konflikta ili razmirica s Enriqueom.

- Vjerujem da će mi bolje ići kod Valverdea - izjavio je tada.

Kod Ernesta Valverdea je nastavio biti prvi lijevi bek te je prošle sezone s Barcelonom osvojio prvenstvo i kup a ove sezone i španjolski superkup. Barcelona je vodeća momčad španjolskog prvenstva s tri pobjede. Enrique se pak odmarao godinu dana te je preuzeo vođenje Španjolske nakon Svjetskog prvenstva. Tada je privremeni izbornik bio sportski direktor reprezentacije Fernando Hierro jer je dan prije početka prvenstva otkaz dobio Julen Lopetegui. Lopetegui je bio dogovorio prelazak u Real Madrid bez znanja predsjednika španjolskog saveza nakon čega mu je predsjednik dao otkaz.

Luis Enrique je u svom prvom obraćanju u srpnju bio poručio da će biti iznenađenja na njegovom popisu. Od reprezentacije su se oprostili stoper Gerard Piqué te ofenzivni vezni David Silva i Andrés Iniesta a onda je on za utakmice protiv Engleske i Hrvatske pozvao jedanaest novih igrača. Osim Albe nije pozvao niti Atléticovog veznog igrača Kokea, Realovog krilnog napadača Luisa Vázqueza te Celtinog napadača Iaga Aspasa.

