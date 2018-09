Dalić: Ako je u Hrvatskoj problem to što kažem da sam Hrvat i Katolik, onda...

U ponedjeljak počinje akcija Portugal bez nespremnih Rebića, Lovrena, Strinića i Kramarića, a novost je i da će Ivan Rakitić preskočiti tu utakmicu, trenirat će u Barceloni jer se kasnije priključio momčadi i nije prošao pripreme pa će se među vatrene vratiti za utakmicu Lige nacija sa Španjolskom 11. rujna.

Kako gledate na Livajino ponašanje u AEK-u? Nije prvi put da je napravio incident.

– Ja s Livajom nisam doživio nijedan incident, s tim dečkom nikada nisam radio, nikada ga nisam vodio. Svaki profesionalac mora voditi računa o svom ponašanju, svojim reakcijama, a njegova nije bila ni lijepa, ni pohvalna, ne priliči profesionalcu, pogotovo ne hrvatskom reprezentativcu. O tome ću s njime razgovarati kad se vidimo. Bude li meni radio probleme kao u klubu, onda neće biti tu – jasan je Dalićev stav.

>>Pogledajte Večernji pressing Igora Štimca s Davorom Šukerom

[video: 26401 / ]

Kvalifikacije su primarne

Kakva je situacija sa Strinićem?

– Bio je još na jednim pretragama, na kojima su rezultati bili dobri, bolji nego prije. On je optimist, ja sam optimist da će to biti sve O. K. i da će on uskoro proigrati. Ivan čeka još nekoliko nalaza, ali ja ne mislim da je njegovo mirovanje dramatična situacija, nego preventiva.

Očekivanja od utakmice s Portugalom?

– Ono za što se pripremamo kvalifikacije su za EP koje počinju u ožujku. Mi tada moramo biti spremni. Imamo sedam mjeseci da se napunimo novom energijom, novom snagom, kao što nam ju je Rebić donio na SP-u, da pronađemo nekolicinu novih igrača. Moramo biti svjesni da smo sada na nuli. Potrošeni smo emotivno, fizički, psihički, svakako. I bila bi najveća glupost da sada od reprezentacije tražimo rezultat, da idemo nešto forsirati. Ja to neću raditi. Nisam rekao da neću rezultat, ali on u ovom trenutku nije bitan, nije primaran. Mi ga hoćemo postići, želimo mi pobijediti u Ligi nacija, prijateljskim utakmicama, ali to nije u prvom planu. Moramo postaviti cilj da na Euru za dvije godine ponovimo dobre igre iz Rusije i ostvarimo dobar rezultat – ističe Dalić. Odgovara li nam što neće biti Cristiana Ronalda?

– Pa neće biti ni naših 6-7 igrača. Volio bih da igra Ronaldo, da vidimo gdje smo mi.

Dobili ste, kaže Šuker, svjetski ugovor?

– Nemam što reći na tu temu. Meni ugovor s reprezentacijom uopće nije bitan, samo sam upozorio da hrvatski izbornik mora imati mir, sigurnost, podršku sa svih strana da bi nešto napravio. I mora imati vrijeme. Nadam se da će to tako i biti. Imam svoju neovisnost, nisam ničime opterećen, nikome nisam ništa dužan i radit ću kao što sam i do sada. A ja sam dovoljno odgovoran čovjek da, ako ne bude rezultata, odem sam.

Politika me na zanima

Nakon Rusije malo ste izjavama o Thompsonu ušli i u političke sfere. Je li vam to bilo potrebno?

– Nikada nisam išao u politiku niti me politika zanima, to nije moj smjer. Samo gledam pravo i držim do svoje države, do svoga hrvatstva, do svojih ljudi, svoga naroda. Rekao sam tada sve što treba reći, ni manje, ni više.

Neki su vam možda zamjerili?

– Pa kome ću se zamjeriti ako kažem da sam Hrvat i vjernik katolik? Ako je to u Hrvatskoj problem, onda... Ma neću u te sfere ulaziti.