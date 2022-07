Ivica Kostelić objavio tužnu vijest: Nestao je skiper, molim za njega...

Avanturist Ivica Kostelić sudjeluje na regati Dream cup za veliku nagradu Francuske u offshore jedrenju. Ruta je iznimno zahtjevna, a natjecatelji su sami na jedrilici. Stigle su loše vijesti da je jedan natjecatelj nestao, a događaj se zbio oko 10 nautičkih milja od Kostelićeva broda.

Bivši hrvatski skijaš o tome se oglasio na Facebooku.

"Prevrtanje trimarana 'Lodigroup' 10 nm od moje pozicije. Nažalost, primio sam obavijest kada sam bio već 20 nm niz vjetar. Za skiperom se traga.

Vjetar N 25-35 čvorova (srećom u krmu), more 3-4 metra vrlo strmo s velikim krijestama koje se lome. Nosio sam A6 spinaker do strašne štraorcade (nekontrolirano skretanje broda u vjetar, op. a.) na 35 čvorova, imao sam sreće da je jarbol ostao na mjestu. Od tada samo safe mode: genova i 2 krata glavnog i tako će ostati tijekom noći. Vjetar će puhati oko 30 čv do sutra ujutro.

Moje molitve su uz skipera 'Lodigroup'. Pozdrav s Atlantika."