Ivica Kostelić pokazao kako je na moru sinove naučio novim vještinama

Najbolji hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić s obitelji uživa na otoku Mljetu, a na Instagramu je objavio kako svoje sinove uči veslanju.

- Mala škola mornarskih vještina. 1. lekcija: veslanje - napisao je preko fotografije na kojoj njegovo dvoje starije djece, osmogodišnji Ivan i šestogodišnji Leon sjede u gumenom čamcu i veslaju po uvali.

Foto: Instagram

Na drugoj fotografiji otkrio je da je s dečkima na moru i njihov bratić Oskar, sin Kostelićeve sestre Janice Kostelić.

Podsjetimo, Ivica i supruga Elin imaju četvero djece. Uz Ivana i Leona tu su su i blizanke Kata i Jana, koje su se rodile dan prije velikog potresa koji je pogodio Zagreb 2020. godine.

– Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo – ispričao nam je Ivica nedugo prije rođenja blizanki. S djecom su Kostelići često u prirodi i uživaju u Kloštar Ivaniću u kojem žive.

– Sa sinovima sam često u prirodi. Ovdje gdje živimo, u Soboćanima kod Kloštar Ivanića, imamo šumu pa često odemo u nju. Pričam sinovima o životinjama i biljkama i raduje me što je njima to jako zanimljivo. Jedan od razloga što smo Elin i ja odlučili živjeti na selu jest i taj da djeca budu više u kontaktu s prirodom. Idilično je na selu. Mi imamo taj blagoslov da to možemo reći jer ne mora svaki život na selu biti idiličan – rekao nam je Ivica.

VIDEO: Pukla ljubav poznatog para: Nika Turković i Matija Cvek prekinuli dugogodišnju vezu