Ivica Kostelić ima novu strast: Još ni jedan Hrvat to nije napravio

Nakon 19 natjecateljskih godina provedenih u Svjetskom kupu – 26 pobjeda i 60 postolja te jednog velikog i pet malih Globusa – Ivica Kostelić započinje svoju drugu sezonu u ulozi trenera savjetnika hrvatske skijaške reprezentacije.

Pitali smo ga, čemu se nadati od naraštaja koji su došli nakon velikana Ivice i Janice Kostelić?

– Ne mogu reći da se možemo nadati ukupnim pobjedama u disciplini ili ukupnoj pobjedi u Svjetskom kupu, no postolja očekivati možemo. Ponajprije u slalomu jer imamo četvoricu skijaša u dobroj formi koji će gurati jedan drugoga. No, a to sam rekao i Pavleku, za Hrvatsku je puno veća prilika u ženskom skijanju jer je konkurencija znatno slabija.

Zrinka Ljutić veliki je talent

Ivica je zacijelo mislio na Leonu Popović (21), Idu Štimac (18), ali i na Zrinku Ljutić (14).

– Ti Ljutići jako su zanimljivi, a posebno mala Zrinka. Super je cura, vrlo motorična, svira gitaru, jako dobro jedri na dasci. Ljutići pomalo podsjećaju na nas jer sve rade obiteljski i razvijaju se motorički baveći se s više sportova, što je jako poželjno. Uostalom, Ivano Balić došao je iz košarke i postao najbolji rukometaš svijeta, onaj koji igra potpuno drukčije.

Ivičin 80-godišnji otac Ante još uvijek je aktivan. Štoviše, preuzeo je brigu o karijeri braće Kolega.

– Malo je drukčije no što je on naviknut jer ih nije stvarao nego ih je preuzeo. Tek ove jeseni Elias i Samuel adaptirali su se na njegov način rada, na veliki volumen treninga na koji su se prije žalili da je odveć iscrpljujući. Elias odlično vozi slalom, ima velik potencijal, a talentiran je i Samuel, no šteta je što se s tim dečkima nije nitko ozbiljnije bavio u smislu da se razvijaju u više disciplina.

FIS ukida 'simfonija'

Nažalost, jedne od skijaških disciplina, one u kojoj je Ivica osvojio čak tri olimpijska srebra, više neće biti. Ukida se kombinacija.

– To vam je kao da ukinu simfoniju u klasičnoj glazbi. Kada sam to prvi put čuo, bio sam uzrujan, no kada sam prije nekoliko godina čuo da žele ukloniti hrvanje s Olimpijskih igara, onda mi je bilo jasno da im je još lakše ukinuti kombinaciju. Postoji određeni trenutak kada se sport mora zauzeti sam za sebe da bi se bolje prodavao kao proizvod, a kada jednom smanjiš kvalitetu, onda ne možeš očekivati da ćeš zaraditi više.

S obzirom na visoku životnu dob, kako tata Ante uspijeva?

– Puno teže on podnosi neke druge stvari koje su se promijenile i nemaju veze s njegovom životnom dobi. Otac je prilično vitalan i drži se one, a to mi je jedna od njegovih najboljih izjava, da “ne postoje starost i mladost, nego strast prema životu”.

A kada je u pitanju strast, Ivicu je obuzela posve nova – jedrenje.

– Mi smo pomorska zemlja i uspješni smo u malim brodovima, no nema nas u natjecateljskom jedrenju na oceanima. Koliko znam, još uvijek niti jedan Hrvat nije oplovio svijet bez zaustavljanja, a tome je tako dobrim dijelom i zato što je to vrlo skupo. To je najskuplji sport.

Ivicu najviše zanimaju samci i dvojci, a htio bi se i ozbiljnije natjecati.

– Želja mi je otići na Atlantik i natjecati se u klasi 40, a to vam je srednja oceanska klasa za samce. No, to je brutalno skupa stvar i to sam ne možeš financirati, već se moraš sponzorski osigurati.

