Luka Modrić iskren do kraja: Svašta su mi govorili! S Mandžom nisam pričao godinu dana...

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, u emotivnom razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji (Ne)uspjeh prvaka na Arena Sport televiziji, otkrio je dosad nepoznate detalje iz svlačionice i svog privatnog života, posebno se osvrnuvši na turbulentno razdoblje uoči Svjetskog prvenstva 2018. godine. Priznao je kako je uoči turnira koji će Hrvatsku zlatnim slovima upisati u povijest, atmosfera u momčadi bila daleko od idealne, a osobni odnosi narušeni do te mjere da s Marijom Mandžukićem nije razgovarao cijelu godinu. "Imao sam nesuglasice s igračima s kojima sam svašta prošao. S Mandžom te cijele godine nisam razgovarao. Moje razmišljanje bilo je da je Svjetsko prvenstvo 2018. prilika generacije da napravi nešto veliko", priznao je Modrić, istaknuvši kako je osjećao golemu odgovornost kao kapetan da riješi tinjajuće sukobe.

Ta ključna odluka da očisti atmosferu vodila ga je i do Vedrana Ćorluke, još jednog senatora svlačionice. "S Čarlijem isto... Neke njegove izjave mi nisu sjele, nismo o tome raspravili, nešto preko telefona, ali ja to ne volim, draže mi je u četiri oka. Obojica smo pustili da stvari idu svojim tijekom, sve je izgledalo nerješivo, a na kraju je ispala banalnost", ispričao je Modrić. Svjestan da samo potpuno ujedinjena momčad može ostvariti snove, preuzeo je inicijativu. "To smo isto riješili, očistio sam se od tih muka koje sam živio u sebi i išao sam čiste glave na SP. Imao sam u sebi osjećaj, a to i supruga Vanja može potvrditi, da ćemo napraviti velike stvari. Rekao sam joj da ćemo napraviti nešto, da ću biti najbolji. Inače to ne govorim, ali tada jesam."

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Promjenu u energiji donio je i dolazak izbornika Zlatka Dalića, kojeg Modrić do tada nije osobno poznavao. "Došao je na aerodrom dan prije utakmice protiv Ukrajine. U prvom razgovoru sam osjetio dobru energiju, smirenost, mirnoću, u situaciji gdje smo svi mi bili pod stresom. Donio je mir, pitao je za mišljenje kako trebamo igrati, rekao kakve ideje ima. Suradnja je bila fenomenalna od prvog dana", prisjetio se kapetan ključnog trenutka koji je preokrenuo sudbinu generacije. Upravo je ta sinergija izbornika i igrača, pročišćena od starih zamjerki, stvorila temelje za kasniji uspjeh koji je kulminirao finalom u Moskvi.

Svoju lidersku snagu, koju su mu mnogi osporavali tijekom karijere, Modrić je morao pokazati u najtežem trenutku prvenstva – nakon promašenog jedanaesterca protiv Danske u produžecima. "Moraš pucati kao lider ekipe. Ako ne, ekipa gubi samopouzdanje. Taj penal pokazuje moj karakter. Bio sam lud kada sam promašio, ali ostao sam miran. Znao sam da hoću ponovno pucati u raspucavanju, htio sam preuzeti odgovornost. Da se povučem kad je najteže, u trenutku kada bi taj penal odredio moj tijek karijere... Ni tada nisam najbolje kotirao u Hrvatskoj. U niti jednom trenutku nisam imao negativne misli, bio sam uvjeren da ću ga zabiti", kazao je Modrić, čiji je pogodak u raspucavanju odveo Hrvatsku dalje.

Kruna nevjerojatne 2018. godine stigla je u obliku Zlatne lopte, nagrade koju je oteo Cristianu Ronaldu i Lionelu Messiju nakon desetljeća njihove dominacije. No, ni sam nije vjerovao da je to moguće. "Ni nakon SP-a nisam razmišljao o tome. Igraš u vrijeme dvije zvijeri koje ne daju nikome blizu. Nije mi to niti padalo na pamet", iskren je Luka. Trenutak istine bio je filmski. "Ujutro kad sam se probudio, zvoni mobitel. France Football, ja gledam telefon, tad mi je prošlo kroz glavu, suze na oči... Kaže Vanja da se javim, ja kažem da neću. Govori mi da nisam normalan. Nisam se javio, pričekao sam pet minuta i nazvao ih. Kažu mi da sam osvojio Zlatnu loptu. To je bio nevjerojatan trenutak."

Na kraju, Modrić je otkrio što ga i danas, u veteranskim godinama, tjera naprijed. Nije to novac, već čista strast. "Nogomet sam krenuo igrati iz ljubavi. Mogao sam ići u druge, lakše lige, ali tamo nema tog osjećaja, to nisu ti ambijenti, Liga prvaka... Mene to ispunjava. Takve stvari, a ne lova." Svoju filozofiju sažeo je u rečenici koju je čuo od trenera Martina Novoselca: "Uvijek mi je ostalo u glavi što je govorio, da je 20 posto talent, a sve ostalo je mukotrpan, težak rad. Talent je veliki plus, ali talent bez rada ne znači ništa." Upravo je ta misao vodilja karijere koja traje i prkosi svim očekivanjima