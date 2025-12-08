Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATI BRILJIRALI

Milan izveo preokret za pamćenje, Vlašić zabio i asistirao, a onda doživio potop

Vlaši? zabio i asistirao protiv Milana i Modri?a
EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
08.12.2025.
u 22:49

Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan

Nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjoj utakmici 14. kola velikim preokretom kao gosti svladali Torino sa 3-2, dok je hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće.

Vlašić je doveo Torino u vodstvo u 10. minuti iz kaznenog udarca što mu je bio treći ovosezonski prvenstveni pogodak, da bi u 17. minuti pretrčao čak 50 metara s loptom u nogama prije no što je uposlio Zapatu koji je zatim preciznim udarcem iskosa s desne strane povisio na 2-0.

No, u 24. minuti Rabiot je eurogolom smanjio na 2-1, da bi se ključnim igračem utakmice u nastavku pokazao američki napadač Pulišić koji je u igru ušao u 66. minuti, a onda zabio u 67. i 77. za preokret.

Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan.

Milan sada ima 31 bod, kao i Napoli, jedan više od trećeg Intera. Torino je ostao 16. sa 14 bodova, koliko imaju i Cagiari, Genoa te Parma koji se nalaze između 13. i 15. mjesta. 
Ključne riječi
Nikola Vlašić Luka Modrić Torino Milan Serie A

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja