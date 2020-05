Ivanišević usporedio Đokovića sa slavnim slikarom: 'To je savršenstvo!'

Goran Ivanišević sudjelovao je u anketi ATP-a u kojoj se od slavnih igrača traži da izaberu jedan udarac od svih tenisača.

Hrvatska legenda izabrao je Novaka Đokovića, pa to objasnio ovim riječima:

- Đokovićev backhand ima sve. Ima tajming, dubinu, sto puta udara lopticu i onda napravi 'winner' čak i kada nije u najboljoj poziciji. Čak i tada udari savršeno.

Pobjednik Wimbledona iz 2001. godine usporedio je trenutačno prvog igrača svijeta sa slavnim slikarom.

