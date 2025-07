Ivanišević se oglasio nakon što je dobio otkaz: Sada ispada da više ništa ne smiješ reći

Suradnja koja je trebala preporoditi karijeru posrnulog grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa završila je i prije nego što je pošteno započela. Nakon samo dva mjeseca i dva odigrana turnira, Tsitsipas je objavio da Goran Ivanišević više nije dio njegovog tima. Grk, koji se trenutno nalazi na 29. mjestu ATP ljestvice, vijest je potvrdio putem društvenih mreža biranim riječima. "Rad s Goranom Ivaniševićem bio je kratko, ali intenzivno iskustvo i uistinu vrijedno poglavlje na mom putu. Zahvalan sam na vremenu, trudu i energiji koju je posvetio meni i mom timu. Dok sada slijedimo odvojene puteve, gajim samo poštovanje prema Goranu – ne samo zbog onoga što je postigao u tenisu, već i zbog toga tko je kao osoba. Želim mu sve najbolje u budućnosti", napisao je Tsitsipas, ostavljajući dojam sporazumnog razlaza.

- Jučer smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio ponovno pokušati s tatom, ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega trenirati, jest njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je obiteljski projekt. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jest. I jučer sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži - rekao je Ivanišević za HRT u uvodnoj emisiji ATP Umaga.

- To se sve napuhalo, niti sam ga uvrijedio... Sve sam ja to njemu rekao, nije da sam mu to govorio iza leđa. Sad je ispalo da više ništa ne smiješ ni reći. Iskreno sam to rekao, da napravim neki efekt. Takva je to generacija. Nažalost, tako je, svi to vide. Osjeća i on to sam, i zna. Ako nisi psihički, fizički, mentalno spreman. Pogotovo mentalno da igraš par sati s najboljima, onda nemaš šanse igrati tenis. On mentalno jednostavno u Wimbledonu nije bio spreman igrati, nadam se da će uspjeti pronaći taj put. Želim mu sve najbolje, znamo koje je on rezultate imao, nije on zaboravio igrati tenis - istaknuo je Goran.