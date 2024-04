Ivanišević prvi put progovorio o dramatičnom bijegu slavne Hrvatice koju je maltretirao nasilni otac

Za sada jedini hrvatski osvajač kultnog Wimbledona Goran Ivanišević svojevremeno je spasio život poznatoj hrvatskoj tenisačici Mirjani Lučić Baroni, što je ona istaknula u nekoliko navrata. Hrvatska sportašica bila je tenisko čudo, ali ostat će zapamćena po nevjerojatnoj životnoj priči. Nakon 1999. godine Lučić su mučile brojne ozljede i obiteljski problemi koji su je udaljili od vrha profesionalnog tenisa. S majkom, sestrama i braćom odselila je iz Makarske u SAD, točnije Tampu na Floridi. Sa samo 15 godina Lučić Baroni je ušla u profesionalne vode i osvojila odmah WTA u Bolu 1997. godine.

Igrala je i finale u Strasbourgu s legendarnom Šteffi Graf. Svi su bili uvjereni da će u budućnosti vladati svjetskim tenisom. Kada je 1998. godine s Martinom Hingis u paru uništila konkurenciju na Australian Openu, tada je postavila i rekord, jer nitko nije uspio tako rano doći do titule na Melbourne Parku. Mirjana je imala samo 15 godina i 10 mjeseci, a svijet je naveliko brujao o novoj zvijezdi na teniskom obzoru.

Mnogi tvrde da je to kriv najveći krivac njezin otac koji je maltretirao cijelu obitelj. Mirjana je godinama trpjela nasilje, ali onda je skupila hrabrosti pa ispričala Goranu Ivaniševiću što se događa, ispričala mu je sve o batinama koje trpi te prijetnjama smrću koje dobiva njezina majka.

Uz Ivaniševićevu pomoć, Mirjana, njezina majka, dvije sestre i dva brata, pobjegli su iz hotelske sobe u Zagrebu te su oko dva sata i 30 minuta poslije ponoći potražili utočište izvan grada. Na tajnoj lokaciji ostali su 19 dana čekajući odobrenje vize za boravak u SAD-u. Mirjana je otkazala nastup za reprezentaciju u Fed kupu, a njezin je nestanak bio udarna vijest naših i svjetskih medija. Nakon što im je odobrena viza, otišli su u zagrebačku zračnu luku, praćeni šestoricom naoružanih muškaraca i odletjeli u New York.

- Goran mi je spasio život. Nikada mu to neću zaboraviti. Mislim da bi 98 posto ljudi na mom mjestu vjerojatno završilo na psihijatriji, jer kad vas netko s 15 godina toliko maltretira, to ne može biti normalno. Uspjela sam izvući se, prije svega zahvaljujući mojoj majci Anđelki koja je vrlo jaka žena. Ona nas je držala na okupu. Ne bih izdržala sama. Sve to što sam preživjela pomoglo mi je da postanem jaka i stabilna žena - rekla je bivša tenisačica jednom prilikom.

- Bijeg je izgledao je kao u filmovima o Jamesu Bondu, osim što se radilo o našim životima - rekla je Lučić Baroni u jednom razgovoru za New York Daily.

- Ne bih ja sad o tome pričao, ja volim Mirjanu i mi smo u super odnosima, ali nisam je dugo vidio. Naravno da bi se izgrlili kad bi se vidjeli. To su neki momenti, negdje su u glavi i ne želim ih se sjećati, nisu lijepi trenuci. Nisam joj ja spasio život, ja sam joj pomogao u tom trenutku jer sam mogao i jer sam bio tamo. Hvala Bogu da je sve to dobro ispala, da je sretna te da je postigla sve što je postigla - prvi put je o tome javno progovorio Ivanišević.

Nakon bijega, neprilikama nije stigao kraj, otac im je uzeo sav novac, preživljava je kao blagajnica i nije joj bilo lagano. Prestala je igrati tenis sve dok nije upoznala ljubav svog života. Dogodio se veliki preokret kada je upoznala talijanskog poduzetnika Daniela Baronija. Sretnu vezu 2007. godine okrunili su brakom i dan danas su zajedno. Nakon toga se ponovno jedno vrijeme vratila igranju najdražeg sporta. 2017. godine je ostvarila još jedan veliki uspjeh i izborila polufinale Australian Opena.