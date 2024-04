Ivanišević otkrio trenutak u kojem je znao da je s Đokovićem završio: 'Već je to bilo spremno'

Bivši hrvatski tenisač i trener, Goran Ivanišević , u petak je sudjelovao u događanjima povodom osnivanja zaklade UNIQA SEE Future kojoj je temeljni cilj podrška mladim talentima, kulturi i održivosti. Tim je povodom Ivanišević igrao ekshibicijski meč s mladom tenisačicom Lunom Vujović. Također, dao je intervju za srpski B92 u kojem je opisao svoj razlaz s Novakom Đokovićem i otkrio u kojem mu je trenutku bilo jasno da je njihova suradnja došla kraju.

"Prošle godine na US openu, već je to bilo spremno. Kod obojice. Ja mogu govoriti za sebe, ali... To se vidi, po nekim stvarima koje vi ne vidite, ali to sad nije nešto vau... Svima je bio šok, ali meni nije", rekao je Ivanišević. Formalni razlaz bio je nakon razgovora u Indian Wellsu. Ivanišević je opisao kako je izgledao prvi dan nakon prekida suradnje.

"Dan je bio lijep, bilo je vruće. Poslije toga smo Marko, Klaudio i ja išli na odličan ručak, na odlične burgere. Tako, laganica. To je nešto što već znaš da će se dogoditi, samo je bilo pitanje vremena. Onda nije to bilo 'buf', možda vama jest, ali meni nije", rekao je Ivanišević. Zatim je rekao što misli o negativnom imidžu koji Đokovića prati.

"Imali smo mi zanimljiva putovanja, ali da možda nije bilo te nesretne korone i svega toga, možda bi bilo i drukčije, možda bismo još bili pet godina bili zajedno. Vrlo teški su to bili momenti. To nitko ne zna i ne vidi, a nije bilo lako. Prvo je on bio označen kao nekakav negativac ni iz čega. Onda su i nas gledali kao da smo ekipa negativaca i mnogo zamjeram nekim tenisačima u Australiji. Ali dobro, tu se vidi tko ti je prijatelj, a tko te podržava", rekao je Ivanišević.

