Ivanišević napustio Đokovića: Baš sam uživao

Goran Ivanišević neće biti uz Novaka Đokovića u drugom tjednu Wimbledona.

- Nažalost, nisam uspio pomaknuti obaveze. Vidjet ću, možda se vratim, ovisi o tome što i koliko uspijem odgoditi. Jednostavno, teško je to bilo uklopiti - rekao je Goran Ivanišević za Sportklub.

Hrvatska teniska legenda hvalila je Novaka te se osvrnuo na suradnju sa srpskim tenisačem.

- Vidi se zašto je Novak broj jedan, on je perfekcionist i svakim danom želi biti sve bolji, želi napredovati. Baš sam uživao. Kako mu ja mogu pomoći? I sam se koji put pitam - čovjek ima 5.000 bodova više od drugog. Uvijek nešto treba, uvijek želiš biti bolji, to su ljudi koji to uvijek žele - istaknuo je Goran.

A što je potrebno prvom igraču svijeta, kakav savjet treba...

- To su sitnice. Možemo raditi na servisu, kod forhenda možda nekad radi nešto krivo nogama, možda pozicija malo na voleju, ali nisam mu došao ništa mijenjati. Pogotovo ne u ovih sedam dana. To je čisto moje viđenje njegove igre, uvijek se može nešto poboljšati - dodao je Goran

Ivanišević se Đokovićevom trenerskom timu priključio dan uoči Wimbledona. Iako još ne zna koliko će trajati njihova suradnja Goran je rekao kako će se pokušati vratiti do završnice Wimbledona.

U ponedjeljak Novak Đoković u osmini finala igra protiv Talijana Uga Humberta.

>>> Pogledajte veliko finale turnira 'Gem Set Hrvatska' na Šalati