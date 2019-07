Pjeva i pleše! Novak Đoković priredio ludu zabavu u Wimbledonu

Prvi tenisač svijeta dobro se proveo nakon što je izborio osminu finala na Grand Slam turniru u Wimbledonu.

Novak Đoković pobjedu nad Poljakom Hubertom Hurkaczom (7:5, 6:7(5), 6:1, 6:4) proslavio sjajnom zabavom uz ritmove popularne glazbene skupine Alabine.

Novak je zaplesao uz hipnotizirajuće ritmove, a zabavu je prenosio uživo iz stana u Londonu. U društvu je bio i fizioterapeut Miljan Amanović. Đoković je plesom i pjevanjem oduševio fanove...

@DjokerNole was live on instagram, belly dancing and singing in Arabic 😅, thank god that his tennis is not same as his belly dancing and singing 😂 pic.twitter.com/eoF5z6g8st