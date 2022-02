Ivanišević mu nanio bolan poraz, a on sada kaže: Nek Đoković dođe na Wimbledon!

Tim Henman, bivši tenisač i sada jedan od ključnih ljudi u organizaciji britanskog Grand Slama, izjavio je da će Novak Đoković moći nastupiti iako nije cijepljen na Wimbledonu.

"Wimbledon će pratiti preporuke vlade ove zemlje, pa će za sudjelovanje ne turniru biti potreban antigenski test, a ne i obavezno cijepljenje.", kaže Henman.

Tako bi Đoković mogao braniti prošlogodišnji naslov u All England Clubu, koji mu je bio šesti u Wimbledonu. Naravno, na njemu će ga voditi naš Goran Ivanišević i sam osvajač ovoga turnira.

Bilo je to 2001. godine, a u finalu je pobijedio baš Tima Henmana.

Tim Henman offers words of support to Novak Djokovic:



“By missing a chance to play in a Grand Slam, he jeopardises his chances of becoming the greatest male player of all time, which speaks to his courage, belief, and belief that this is best for him.“https://t.co/mxgfru9NZC