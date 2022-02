Španjolski mediji unaprijed podcijenili Dinamo: Evo što pišu o uzvratu na Maksimiru

Španjolski mediji pišu u petak kako je Sevilla očekivano napravila korak prema prolasku u osminu finala Europske lige protiv borbenog zagrebačkog Dinama, te da to samo moraju još potvrditi za tjedan dana u Zagrebu.

"Izgleda dobro", donose na naslovnici lokalne sportske novine Estadio Deportivo iz Seville. Ističu kako orkestar šesterostrukog osvajača Europske lige već napamet zna note u ovom natjecanju.

"Dirigentsku palicu je imao Papu, odgovornost Rakitić, vjeru Ocampos, želju Martial, a sigurnost Bono", hvali taj dnevnik Sevilline nogometaše te ističe kako su igrali protiv "borbenog protivnika".

Sevilla je u četvrtak pobijedila Dinamo 3-1 u prvoj utakmici play-offa Europske lige.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - Sevilla v Dinamo Zagreb - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 17, 2022 Sevilla's Ivan Rakitic celebrates scoring their first goal with Karim Rekik REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

"Vratila se Sevilla 'svom' natjecanju te očekivano otvorila prolaz u osminu finala protiv borbenog Dinama, no definitivni prolaz će trebati potvrditi za tjedan dana u Zagrebu", navodi lokalno izdanje dnevnih novina ABC.

"Bila je to ugodna noć na Sánchez Pizjuánu koja je publici ponudila iznimno ofenzivno izdanje Seville, napose u prvom poluvremenu u kojem je dotukla protivnika", dodaju te novine.

Sevilla je povela u 13. minuti golom Ivana Rakitića iz jedanaesterca, a izjednačio je Mislav Oršić u 41. minuti. Lucas Ocampos je u 44. zabio za 2-1 pa dvije minute kasnije Anthony Martial za 3-1.

"Utakmica je odlučena u posljednjim minutama prvog poluvremena", izvijestila je radijska postaja Cadena SER.

Sportske novine AS napominju kako je drugoplasirana momčad španjolskog prvenstva napravila ono što se očekivalo od nje na svom terenu.

"Sevila u Zagreb putuje s napisanom domaćom zadaćom", naglašava AS.