Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU ZA ŠVICARSKE MEDIJE

Ivan Rakitić uskoro odlazi iz Hajduka? Ono što je rekao neće se svidjeti navijačima

Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 09:00

Donedavni igrač i novopečeni tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, u razgovoru za švicarske medije otkrio je planove koji su zabrinuli navijače. Njegov ostanak na Poljudu vezan je uz studij, a srce ga, čini se, i dalje vuče prema drugom gradu

Nakon što je na kraju prošle sezone okačio kopačke o klin i preuzeo funkciju tehničkog direktora, Ivan Rakitić postao je jedna od ključnih figura novog Hajduka. Navijači su se ponadali da je njegovim ostankom u klubu osigurana dugoročna stabilnost i vizija. Međutim, posljednji intervju koji je dao za švicarske medije unio je nemir među navijačku vojsku. Rakitić je otkrio da se u Splitu planira zadržati još najmanje pet mjeseci, no razlog tome nije isključivo vezan za Hajduk, već za njegovo obrazovanje. "Sljedećih 18 mjeseci studiram nogometni menadžment ovdje na UEFA-inom programu. Kao preduvjet za ovaj program morate provesti pet mjeseci u nekom klubu. Kad se ukazala prilika u Hajduku, odlučili smo da ću to učiniti", izjavio je Rakitić i tako sugerirao da bi njegov boravak na Poljudu mogao biti samo privremena, studijska obveza.

Dodatnu dozu gorčine navijačima je vjerojatno donio njegov odgovor na pitanje koje mjesto smatra svojim pravim domom. Iako je naglasio da se on i njegova obitelj osjećaju ugodno u Splitu, njegov konačni odgovor bio je jasan i emotivan, ali ne u korist Hajduka. "Vjerojatno je Sevilla moj dom. Porodica moje supruge je od tamo, a i naša djeca su tamo rođena", iskreno je priznao Rakitić, dajući do znanja gdje leži njegovo srce i gdje bi se u budućnosti mogao skrasiti. Ova izjava, iako ljudski razumljiva, dolazi u osjetljivom trenutku kada se od njega očekuje potpuna posvećenost projektu izgradnje moćnog Hajduka.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
1/8

Cijela situacija podsjeća na emotivan kraj njegove igračke karijere. Pred kraj prošle sezone, kamere su ga nekoliko puta uhvatile u suzama na klupi, što su mnogi protumačili kao jasan znak oproštaja. Iako je on tada uporno negirao da razmišlja o mirovini, sve je postalo jasno kada se nije pojavio na ljetnom okupljanju momčadi. Legenda je tiho otišla s travnjaka, ostavivši iza sebe godinu dana u kojoj, unatoč velikim očekivanjima, toliko željeni naslov prvaka nije stigao na Poljud. Navijači su se ponadali da će ono što nije uspio kao igrač, ostvariti kao klupski dužnosnik.
Ključne riječi
HNL Hajduk Ivan Rakitić

Komentara 4

Pogledaj Sve
MI
MisterNo999
09:17 18.08.2025.

Svima je njima Hajduk odskočna daska za dalje...Perišiću je Hajduk bio bolnica za oporavak,Raketi je Hajduk za praktičnu nastavu,tko je slijedeći...Rebić?

MS
masked singer
09:15 18.08.2025.

i on bježi s broda koji tone...tko bi to očekivao? 🤔

ŽI
Živac
09:52 18.08.2025.

Odavno je nogomet biznis, interesi razni koji se u eurima mjere. Dakako, od samih početka i sport i igra su imali političku dimenziju u užem i širem smislu - sve politika jest pa i navijačka!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još