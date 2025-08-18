Ivan Rakitić uskoro odlazi iz Hajduka? Ono što je rekao neće se svidjeti navijačima

Nakon što je na kraju prošle sezone okačio kopačke o klin i preuzeo funkciju tehničkog direktora, Ivan Rakitić postao je jedna od ključnih figura novog Hajduka. Navijači su se ponadali da je njegovim ostankom u klubu osigurana dugoročna stabilnost i vizija. Međutim, posljednji intervju koji je dao za švicarske medije unio je nemir među navijačku vojsku. Rakitić je otkrio da se u Splitu planira zadržati još najmanje pet mjeseci, no razlog tome nije isključivo vezan za Hajduk, već za njegovo obrazovanje. "Sljedećih 18 mjeseci studiram nogometni menadžment ovdje na UEFA-inom programu. Kao preduvjet za ovaj program morate provesti pet mjeseci u nekom klubu. Kad se ukazala prilika u Hajduku, odlučili smo da ću to učiniti", izjavio je Rakitić i tako sugerirao da bi njegov boravak na Poljudu mogao biti samo privremena, studijska obveza.

Dodatnu dozu gorčine navijačima je vjerojatno donio njegov odgovor na pitanje koje mjesto smatra svojim pravim domom. Iako je naglasio da se on i njegova obitelj osjećaju ugodno u Splitu, njegov konačni odgovor bio je jasan i emotivan, ali ne u korist Hajduka. "Vjerojatno je Sevilla moj dom. Porodica moje supruge je od tamo, a i naša djeca su tamo rođena", iskreno je priznao Rakitić, dajući do znanja gdje leži njegovo srce i gdje bi se u budućnosti mogao skrasiti. Ova izjava, iako ljudski razumljiva, dolazi u osjetljivom trenutku kada se od njega očekuje potpuna posvećenost projektu izgradnje moćnog Hajduka.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku

Cijela situacija podsjeća na emotivan kraj njegove igračke karijere. Pred kraj prošle sezone, kamere su ga nekoliko puta uhvatile u suzama na klupi, što su mnogi protumačili kao jasan znak oproštaja. Iako je on tada uporno negirao da razmišlja o mirovini, sve je postalo jasno kada se nije pojavio na ljetnom okupljanju momčadi. Legenda je tiho otišla s travnjaka, ostavivši iza sebe godinu dana u kojoj, unatoč velikim očekivanjima, toliko željeni naslov prvaka nije stigao na Poljud. Navijači su se ponadali da će ono što nije uspio kao igrač, ostvariti kao klupski dužnosnik.