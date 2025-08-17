Naši Portali
NEVJEROJATNO

VIDEO Rebić nastavlja s bizarnostima: Nije htio dati vode igraču Slavena, evo što se onda dogodilo

17.08.2025.
u 23:24

Tijekom 25. minute se dogodio neobičan i bizaran trenutak, u glavnoj ulozi našao se bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić koji je nedavno stigao na Poljud.

U zadnjoj utakmici 3. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Slaven Belupo sa 3-0 (0-0). Strijelci za Hajduk bili su Abdoulie Sanyang Bamba (69, 88) i Rokas Pukštas (78). Nakon poraza u Tirani nakon 120 minuta prije tri dana, trener Hajduka Gonzalo Garcia napravio je čak sedam izmjena u početnoj postavi, ali igrači koji su dobili priliku većinom ju nisu iskoristili.

Hajduk je ovom pobjedom ostao stopostotan te ima devet bodova, kao i vodeći Dinamo, dok je Slaven Belupo šesti s tri boda. Tijekom 25. minute se dogodio neobičan i bizaran trenutak, u glavnoj ulozi našao se bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić koji je nedavno stigao na Poljud.

Hajdukovo zadnje pojačanje Ante Rebić odbio je dati bocu vode igraču Belupa Agbekpornuu, a zatim se umiješao trener Gonzalo Garcia koji je uzeo bocu i predao ju je protivničkom igraču.  Video možete pogledati OVDJE

HNL Hajduk Ante Rebić

DA
dallas1974
23:33 17.08.2025.

"Ante Rebić odbio je dati bocu vode igraču Belupa Agbekpornuu, a zatim se umiješao trener Gonzalo Garcia koji je uzeo bocu i predao ju je protivničkom igraču." Ante SRAMI SE!!!

Avatar Ričard
Ričard
00:42 18.08.2025.

Tako je Ante, nedaj nič ča je naše. Ni pedalj zemlje, ni kap vode, ni litru mora. Samo je jedan Ante proda Dalmaciju.

SH
SAMOSTALNA HRVATSKA
00:34 18.08.2025.

Treba se upitati one koji su ga doveli , dečko je u spektru kao i Bog baluna .

