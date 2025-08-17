Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
HAJDUK - SLAVEN BELUPO

UŽIVO Hajduk počinje bez Livaje u prvih 11! Garcia donio hrabru odluku, evo sastava

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
17.08.2025. u 20:57
Utakmicu 3. kola HNL-a između Hajduka i Slaven Belupa pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
0-0
SLAVEN BELUPO
HNL - 3. kolo, 21.00, Poljud, Split
6'

Durdov si je dao predugački for, pucao je visoko iznad gola. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

SASTAVI

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Kalik - Durdov, Benrahou, Rebić.

SLAVEN: Hadžikić - Barać, Božić, Kovačić, Jakir - Agbekpornu, Mitrović - Jagušić, Ćubelić, Lepinjica - Božić

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos dostupan je na dvije platforme. Može ga se pogledati na kanalu MAXSport 1 i na Hajduk Digital TV-u.

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Hajduka danas je 1.70, remi je na 4.10, a na pobjedu Slaven Belupa iznosi 6.00. Prevedeno, kladionice daju 58 posto šansi za pobjedu.

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a. Dinamo je subotnjom pobjedom na Rujevici ostao na maksimalnom učinku, vidjet ćemo hoće li to danas uspjeti i Hajduku.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos posljednje utakmice 3. kola HNL-a u kojoj se na Poljudu sastaju Hajduk i Slaven Belupo. Dvoboj je to koji za domaće dolazi nakon bolnog ispadanja u Tirani od Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar JugoiBura
JugoiBura
21:11 17.08.2025.

10. Minuta kostolomci onesposobili jednog igrača, nema žutog

Avatar NasaPosla
NasaPosla
21:04 17.08.2025.

Klupa?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još