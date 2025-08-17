UŽIVO Hajduk počinje bez Livaje u prvih 11! Garcia donio hrabru odluku, evo sastava

PRVAK DODAJE GAS

Nakon poraza od Dinama u Rijeku stiže napadač iz Premier lige? Priča se i o prodaji kluba

Rijeka će u idućih nekoliko dana, možda već i do prve utakmice playoff-runde Europske lige protiv PAOK-a (četvrtak, 20.45 sati) doživjeti neke promjene. Hoće li one biti iz temelja (novi vlasnik?) ili samo kadrovske kada su igrači u pitanju, ostaje za vidjeti