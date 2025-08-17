UŽIVO Hajduk počinje bez Livaje u prvih 11! Garcia donio hrabru odluku, evo sastava

Durdov si je dao predugački for, pucao je visoko iznad gola.
Počela je utakmica.
HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Kalik - Durdov, Benrahou, Rebić.
SLAVEN: Hadžikić - Barać, Božić, Kovačić, Jakir - Agbekpornu, Mitrović - Jagušić, Ćubelić, Lepinjica - Božić
Televizijski prijenos dostupan je na dvije platforme. Može ga se pogledati na kanalu MAXSport 1 i na Hajduk Digital TV-u.
Koeficijent na pobjedu Hajduka danas je 1.70, remi je na 4.10, a na pobjedu Slaven Belupa iznosi 6.00. Prevedeno, kladionice daju 58 posto šansi za pobjedu.
Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a. Dinamo je subotnjom pobjedom na Rujevici ostao na maksimalnom učinku, vidjet ćemo hoće li to danas uspjeti i Hajduku.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos posljednje utakmice 3. kola HNL-a u kojoj se na Poljudu sastaju Hajduk i Slaven Belupo. Dvoboj je to koji za domaće dolazi nakon bolnog ispadanja u Tirani od Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige.
10. Minuta kostolomci onesposobili jednog igrača, nema žutog