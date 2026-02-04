Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'AMEN'

Dejan Lovren ostao zatečen onim što je našao u hotelskoj sobi, to nije mogao prešutjeti

Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 13:10

"Rijetkost je naći Bibliju u hotelskoj sobi. Amen zbog toga", napisao je Lovren uz objavu.

Dejan Lovren jutros je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama, otkrivši što ga je iznenadilo u hotelskoj sobi u kojoj trenutačno boravi. 

Iskusni hrvatski branič, koji nastupa za grčki PAOK, večeras u Ateni igra protiv Panahtinaikosa u polufinalu kupa na Instagramu je podijelio fotografiju Biblije koju je pronašao u sobi.

"Rijetkost je naći Bibliju u hotelskoj sobi. Amen zbog toga", napisao je Lovren uz objavu.

Lovren od ljeta 2024. nosi dres PAOK-a. Iako će uskoro napuniti 37 godina, grčki poslodavac je zadovoljan njegovim nastupima i prema pisanju tamošnjih medija sprema mu novi ugovor.

Lovren
Foto: Instagram


 
Ključne riječi
PAOK Dejan Lovren

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!