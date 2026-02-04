Dejan Lovren ostao zatečen onim što je našao u hotelskoj sobi, to nije mogao prešutjeti

Dejan Lovren jutros je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama, otkrivši što ga je iznenadilo u hotelskoj sobi u kojoj trenutačno boravi.

Iskusni hrvatski branič, koji nastupa za grčki PAOK, večeras u Ateni igra protiv Panahtinaikosa u polufinalu kupa na Instagramu je podijelio fotografiju Biblije koju je pronašao u sobi.

"Rijetkost je naći Bibliju u hotelskoj sobi. Amen zbog toga", napisao je Lovren uz objavu.

Lovren od ljeta 2024. nosi dres PAOK-a. Iako će uskoro napuniti 37 godina, grčki poslodavac je zadovoljan njegovim nastupima i prema pisanju tamošnjih medija sprema mu novi ugovor.