DAVIS CUP

Italija i treću godinu u nizu u finalu: Cobolli slavio nakon prave drame

Davis Cup - Final 8 - Semi Final - Italy v Belgium
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.11.2025.
u 23:30

Dvoboj Cobollija i Bergsa ponudio je nevjerojatnu završnicu u kojoj su oba igrača imala po sedam meč-lopti

Branitelji naslova pobjednika Davis Cupa, igrači Italije plasirali su se u finale ovogodišnjeg izdanja najcjenjenijeg svjetskog momčadskog teniskog natjecanja nakon što su u polufinalu u Bologni svladali Belgiju sa 2-0.

Prvi je bod Italiji osigurao Matteo Berrettini koji je svladao Raphaela Collignona sa 6-3, 6-4, da bi drugi bod osvojio Flavio Cobolli koji je nakon više od tri sata i velike drame nadigrao Zizoua Bergsa sa 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15).

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Dvoboj Cobollija i Bergsa ponudio je nevjerojatnu završnicu u kojoj su oba igrača imala po sedam meč-lopti prije no što je Cobolli uspio odvesti Italiju u finale. Prve dvije meč-lopte Cobolli je imao kod vodstva 5-4 u trećem setu, no Bergs se izvukao servisom, da bi u "tie-breaku" prve četiri meč-lopte imao Belgijanac, a zatim su se izmjenjivali u prilikama za pobjedu sve dok Cobolli nije kod 16-15 odličnim servisom ostavio Bergsa bez odgovora.

Italija je tako treću godinu uzastopno stigla do finala iako ovoga tjedna u Bologni ne može računati na svoja dva najbolja igrača Jannika Sinnera i Lorenza Musettija, 2023. i 2024. je osvajala naslov.

U drugom polufinalu u subotu će igrati Španjolska i Njemačka.
tenis Belgija Italija Davis cup

