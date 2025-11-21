Argentinac je već kažnjen zbog namještanja mečeva, a pogledajte što je sada izveo

Nicolas Kicker 33-godišnji je argentinski tenisač koji je prije sedam godina kažnjen s tri godine zabrane igranja zbog namještanja mečeva. Uspio se nakon toga vratiti tenisu i ponovno bilježiti dobre rezultate te se činilo kako je nesportsko ponašanje iza njega, ali po njegovom najnovijem potezu čini se da nije tako.

Kicker je u četvrtfinalu ATP Challanger turnira u Florianopolisu igrao protiv Brazilca Gustava Heidea. Brazilac je dobio prvi set sa 6:2 te u drugom poveo s 5:1 i servirao za meč. Kicker se u tom gemu dobro držao, ali izgubio je poen na 40-40 što je značilo da je Heide servirao za meč. Kicker je u tom trenutku došetao do mreže i pružio ruku sucu te tako predao meč.

Mnogi su mišljenja kako se Kicker ili netko njemu blizak kladio na Argentinčevu pobjedu, a kada je postalo jasno da neće uspjeti preokrenuti meč, Kicker je predao jer se u tom slučaju uplaćen novac vraća, odnosno listić nije gubitnički. Ovaj potez zasigurno će privući potornost nadležnih institucija.

Kicker je 2018. suspendiran na tri godine zbog namještanja dva meča tri godine prije. U karijeri je osvojio četiri titule na challanger touru i 14 naslova na ITF turnirima. Najbolji plasman karijere mu je 78. mjesto na ATP ljestvici 2017.