Ištvanić: 'Dinamo promašio u selekciji igrača, no ne može se kriviti Šimića niti Jakirovića'

U hrvatskom prvaku Dinamu nastupila je očita rezultatska kriza. Ne skrivaju to ni igrači koji se ispričavaju navijačima zbog slabih rezultata, a ne skriva ni trener Sergej Jakirović koji je istaknuo da je trenutačna situacija "kao začarana". U posljednjih pet utakmica Dinamo je upisao četiri poraza, a takav negativan rezultatski niz nisu imali već šest godina i perioda pod Ivajlom Petevom, kad su posljednji put ostali bez ligaškog naslova. U posljednjih pet utakmica upisani su porazi protiv Hajduka, Ballkanija, Gorice i Viktorije, dok je jedina pobjeda u tih posljednjih pet susreta stigla protiv Istre. U tom periodu Dinamo je upisao gol-razliku 4:6.

Šimiću nisu dali raditi

Puno je stoga polemike oko situacije, tko je najviše, a tko najmanje kriv. Jedni stavljaju krivicu na trenera Jakirovića i njegov stručni stožer, drugi krive želju, odnosno manjak želje igrača, dok treći upiru prst u Upravu Dinama i njihov loše odrađen posao. Da bismo dobili nešto stručnije mišljenje o cijeloj situaciji, nazvali smo Slavka Ištvanića (57), bivšeg obrambenog igrača Dinama s više od 500 nastupa i bivšeg reprezentativca Hrvatske. Prvo se dotaknuo recentnog niza s porazima.

– Da se razumijemo, tu nikakve forme nema, nema ni kompaktnosti ni kombinatorike. Puno igrača je izvan forme, a onaj glavni igrač koji može najviše raditi prevagu, Bruno Petković, je ozlijeđen – započeo je Ištvanić, pa nastavio:

– Mislim da je najveći problem taj što je Dinamo promašio u selekciji igrača. Očito je da je procjena skauta ili onih koji su dovodili te igrače bila loša, vidi se da ti igrači nisu pojačanja za Dinamo. Meni je nepojmljivo da je Dario Šimić trebao biti taj koji će raditi na pojačanjima, a kako smo saznali nakon njegova odlaska, često se tu njega nije pitalo oko dovođenja igrača. Nema smisla da netko drugi, tko nije stručan u sportskom sektoru, razgovara o dovođenju Kačavende ili Stojkovića, i da on o tim dogovorima nije mogao imati nikakvu riječ. Onda ta funkcija sportskog operativca nije imala smisla i zbog toga je i odlučio otići. Kad s te strane pogledamo, tu se njega ne može puno kriviti jer mu nije bilo ni dozvoljeno da radi svoj posao.

Kad se govori o valorizaciji trenerskog posla koji je odradio Sergej Jakirović, dolazimo do brojki od osam pobjeda i pet poraza u 13 utakmica uz gol-razliku 30:17. Ištvanić je mišljenja da se o njegovu učinku u ovom trenutku ne može dovoditi neki valjani sud, kao prvo zbog nedovoljno vremena provedenog na klupi, a kao drugo zbog činjenice da nije sam mogao birati svoje igrače.

– Ne možemo kriviti ni trenera Jakirovića, zapravo je on tu najmanje kriv. Došao je u neposloženu momčad u kojoj su pojačanja loše odabrana i u kojoj nema jednostavno ni kvalitete ni forme da se napravi neki ozbiljan rezultat. Ja sam zagovornik Sergeja Jakirovića i smatram da on to sigurno može posložiti, samo je jako važno dati mu vremena da se dokaže.

Sadašnju situaciju očito će Dinamo trebati krpati barem do početka 2024. godine. Ištvanić tvrdi da ćemo tek nakon zimske pauze moći vidjeti pravi trenerski rukopis Sergeja Jakirovića.

– Za Dinamo je sad važno da se ostali klubovi u prvenstvu do zime previše ne odvoje i da uspiju skupiti glave u ostalim utakmicama u Europi da se prođe ta skupina. Zimska pauza će biti ključna za Dinamo jer će tad Jakirović moći malo prilagoditi kadar potrebama Dinama i svojim zamislima.

Što je ono najvažnije na čemu bi Dinamo trebao u ovom trenutku poraditi da se izvuče iz krize, pitali smo Ištvanića. Mnogi su na to pitanje odmah pronašli odgovor u napadačkom dijelu jer su plavi u posljednjih pet utakmica izgledali relativno bezopasno po protivnički gol, no Ištvanić je drukčijeg mišljenja.

– Prvo i najvažnije na čemu Dinamo treba raditi je faza obrane, jer ovo je najlošija obrana Dinama u zadnjih nekoliko godina. I u Europi i u prvenstvu protiv njih i niže rangirani klubovi stvaraju puno prilika, i to bez velikih poteškoća. Puno je tu lutanja i traženja, i puno je školskih grešaka. Apsolutno sve kreće od obrane i to je prva stavka koju bi trebali popraviti.

U ovom razgovoru smo već isticali da igrači očito ne daju dovoljno ili da nisu u dobroj formi, pa kako onda proanalizirati Jakirovićeve izjave u kojima nakon svake utakmice tvrdi "dečkima ne mogu ništa zamjeriti". Je li to uistinu tako ili je to samo mehanizam stajanja u njihovu obranu?

– Očekivano je da će trener stati iza svojih igrača i reći da im ne zamjera, ali svi mi koji izvana pratimo nogomet, pogotovo mi bivši igrači, vidimo da je problem u formi i htijenju tih igrača.

Igrači su dobro plaćeni

Za kraj smo se vratili na probleme u Upravi Dinama. Kao netko tko je nosio dres Dinama, pitali smo Ištvanića postoji li mogućnost da problemi u ustrojstvu kluba utječu na izvedbe i samopouzdanje igrača.

– Te stvari odozgo iz kluba ne bi smjele ni u kojem pogledu utjecati na igrače. Ako su igrači profesionalci i redovito i dobro plaćeni, što znamo da jesu, ne bi to smjelo utjecati. Kad to uzmemo u obzir, igrači bi se morali bacati na glavu, dati srce na terenu i pokazati zajedništvo, a to je sve ono što je, recimo, protiv njih imala Viktoria. Ne može to dirati igrače, pogotovo kad znamo da imaju puno veća primanja u odnosu na igrače iz naših drugih klubova. Sve je stvar koliko njihovo srce hoće i želi, a u ovom trenutku je dojam kao da toga nedostaje – zaključio je Ištvanić.

