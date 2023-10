Što se događa u Dinamu? Jakirović tvrdi da su začarani, vodstvo se ne oglašava, a BBB-i su počeli zviždati

Prolazeći pored novinarske lože nakon novog poraza Dinama, ovaj put od Viktorije Plzeň u trećem kolu Konferencijske lige, trener Dinama Sergej Jakirović pozdravio je i samo dodao:

– Začarani smo.

No, morat ćemo ga demantirati, nije nitko začarao Dinamo, bacio na njega nekakve vradžbine. Ne treba plavima nikakav egzorcist da bi izašao iz krize u koju je očito upao i kojoj se zasad ne nazire kraj. Kako potpisnik ovih redaka prati Dinamo više od 30 godina, nije se teško sjetiti da se već zazivalo nekoga tko bi otjerao zlo iz Maksimira. Nije ni tada bilo nekakvih istjerivanja vraga, pa je Dinamo posljednjih godina bio odličan, ostvarivao je rezultate kakve nikad prije nije, postao je ugledni europski klub srednje nogometne klase, uglavnom čvrsto držao primat u domaćem natjecanju.

Nema individualnih rješenja

Istina, bilo je i turbulencija, smjena trenera, manjih ili većih rezultatskih kriza. Ova aktualna kriza jedna je od dubljih u posljednje vrijeme, no problem je što se iz te krize u ovom trenutku ne vidi izlaz. Uvijek je najlakše promijeniti trenera, jer eto, ne možeš promijeniti cijelu momčad. Dinamovo vodstvo već je jednom posegnulo za takvim rješenje, smijenjen je Igor Bišćan pa je ekspresno stigao Jakirović iz Rijeke. I sve je krenulo dobro, dok se kriza nije obnovila pa i pogoršala baš kao i ozljeda Brune Petkovića.

Plavi su iza sebe imali uspješan rujan, no onda je u listopadu sve krenulo nizbrdo, u rezultatskom smislu, ali, što je još gore, plavi nemaju igru koja bi jamčila da će iz te krize i izaći vrlo brzo. To je ključni problem, slabe igre donijele su slabe rezultate, porazi odnose samopouzdanje i izlaz iz krize je tako sve teže naći.

Znao je Dinamo i prije imati loših utakmica, ali je imao i igrače koji bi individualnom kvalitetom mogli riješiti utakmice protiv klubova kao što su Viktoria, Gorica, Ballkani. No, sad ih nema, ima mladog Baturinu koji oscilira, ima Bulata koji je najbolji igrač u ovom kriznom razdoblju, ali to je premalo da bi se rješavale utakmice u svoju korist. I zato Jakirović nije nešto posebno kriv bez obzira na očajne rezultate koji blate ime kluba, koji ruše teško stečeni ugled. Uostalom, on je bar pokušavao nešto napraviti tijekom utakmica, mijenjao je igrače, mijenjao je sustave, ali nije nalazio dobitnu formulu. Nije ju nalazio jer mu fali kvalitete u svlačionici. Odlasci Livakovića, Josipa Šutala i Ivanušeca nisu odgovarajuće nadoknađeni, ozljeda Petkovića dodatni je udarac za momčad i Jakirovića, pokazalo se da plavi bez njega izgledaju užasno.

Problemi Dinama zapravo su nastali puno prije dolaska Jakirovića, nekoliko prijelaznih rokova odrađeno je jako loše, doduše bilo je tu i nesreće s ozljedama Stojkovića i Kačavende koji su kupljeni od Lokomotive ovog ljeta. Dakle, problem leži u kancelarijama Dinama, kod onih koji su vukli određene poteze dok određene poteze nisu vukli. Propustili su još zimus dovesti igrače koji bi bili pojačanja, odbijali su plaćati odštete i provizije, a bez toga u današnjem se nogometu teško može nešto napraviti.

To je sad prošlost koju se više ne može promijeniti, no problem je što se u ovom trenutku ne vidi što će biti sutra. Klupsko vodstvo nije zasad smijenilo Jakirovića i to je dobro, no to ne znači da ga neće smijeniti sutra, pogotovu bude li u nedjelju u susretu s Lokomotivom rezultatskog posrtanja. Prvu svoju utakmicu kvalifikacija za ostanak na klupi, susret s Viktorijom, Jakirović nije uspješno apsolvirao, ali je ostao voditi plavu momčad, no neuspjeh protiv Lokomotive, svoju drugu kvalifikacijsku utakmicu za ostanak na trenerskoj klupi Dinama, Jakirović ne bi preživio.

Šuti, moj dječače plavi

Tijekom ovog kriznog razdoblja klupsko se vodstvo nije oglasilo, nisu našli shodnim reći javnosti što oni misle o razlozima za te posrtaje, što misle učiniti da bi se iz krize izašlo. Valjda pjevuše u sebi "šuti, samo šuti, moj dječače plavi", začahurili su se u svojim odajama, vjerojatno imaju razne kombinacije oko kojih nema konsenzusa, nije nemoguće da već nisu nazvali neke od potencijalnih nasljednika Sergeja Jakirovića. Nitko nije rekao – kriv sam, pogriješio sam, nitko nije iznio nikakvu ideju o tome kakve će poteze povući da bi se situacija popravila i da bi Dinamo iz ovog gliba što prije izašao.

Navijači, pogotovu BBB, dosad su podržavali momčad, bili su uz nju i kad se gubilo, sve do četvrtka i te utakmice i 0:1 poraza od Viktorije. Igrači Dinama tada su prvi put u ovoj sezoni dobili ozbiljne zvižduke, no možda bi ih još malo trebalo podržati jer nisu oni krivi ako ne znaju bolje. Istina, mogli su se više "bacati na glavu", trčati i boriti se. No, prije ćemo se složiti s onih nekoliko navijača na središnjoj tribini u Velikoj Gorici koji su verbalno napali predsjednika Mirka Barišića i predsjednicu Uprave Vlatku Peras, oni su kreirali sportsku politiku i vukli poteze i prije i spolije Darija Šimića kojeg su se riješili, s pravom ili ne, uopće nije važno.

Nisu u Dinamu najavili da traže sportskog direktora koji je nužan Dinamu, koji će krojiti tu sportsku politiku. Kao da zimski prijelazni rok nije pred vratima. I to ključni prijazni rok u kojem momčad treba dobiti pojačanja.

Da ne budemo samo "crni", napomenimo da je Dinamo i dalje "živ" u Konferencijskoj ligi u kojoj može do proljeća, da je treći u HNL-u s utakmicom manje od konkurenata Rijeke, Hajduka, Gorice i Osijeka. Dakle, ima u svojim rukama, a kako će sve to dalje ići, možda saznamo već u nedjelju u susretu s Lokomotivom s kojom ove sezone još nisu igrali, to je ta utakmica manje u odnosu na konkurente.