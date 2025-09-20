Naši Portali
Zvonimir Šarlija

Iskusni hajdukovac: Ovo više nije slučajnost, vrijeme je da se nešto promijeni

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 20:25

„To je nešto o čemu pričamo cijelu sezonu. Imamo dobar izlaz s loptom od golmana, prva i druga trećina nam funkcionira jako dobro, ali kad dođemo gore, nemamo rješenja. U čemu je problem? To moramo vidjeti sa stožerom. Da, taj dio gori i moramo hitno ugasiti problem.“

Nakon što je Hajduk na Poljudu u 7. kolu HNL-a poražen od Dinama 0:2, branič  domaće momčadi Zvonimir Šarlija (29) dao je svoj komentar utakmice.

„Utakmica je bila slična onoj u Varaždinu, samo što su nas danas otvorili u 44. minuti. Imali smo kontrolu možda svih 90 minuta. Prvi gol smo primili iz kontre, drugi iz izgubljenog posjeda. Događaju nam se iste greške, više nije slučajnost. Vrijeme je da nešto mijenjamo“, rekao je Šarlija.

Na pitanje zašto napad nije funkcionirao, odgovorio je:

„To je nešto o čemu pričamo cijelu sezonu. Imamo dobar izlaz s loptom od golmana, prva i druga trećina nam funkcionira jako dobro, ali kad dođemo gore, nemamo rješenja. U čemu je problem? To moramo vidjeti sa stožerom. Da, taj dio gori i moramo hitno ugasiti problem.“

Nije htio reći što su govorili na poluvremenu. „Neka to ostane između nas“, odgovorio je.

Komentirajući primljeni prvi gol, istaknuo je:

„Da, vidio sam da se namješta na udarac. Išao sam ga malo ranije čitati, da smanjim distancu. Udarila me o list i završila u golu. Ali nema veze, i to ima svoj razlog. Neke stvari se ponavljaju i to moramo popraviti.“

O Dinamu je rekao kratko i jasno:

„Gledali smo isti Dinamo kao cijelu sezonu. Nemam što za reći. Čestitam im.“

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku
Hajduk Zvonimir Šarlija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
21:06 20.09.2025.

Ukralo, pokralo, Mamić, Janica, Papa, kustiću pomagaj, sjeti se zašto si postavljen.

