Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Gonzalo Garcia

Trener Hajduka: Teško je stvarati prilike protiv Dinama, ali moramo više kažnjavati protivnike

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 19:36

„Igrači znaju u čemu se moramo popraviti. U procesu smo i igrači nisu bili u panici u prvom dijelu, ali moramo više kažnjavati protivnike.“

Hajduk je u 7. kolu SuperSport HNL-a poražen od Dinama rezultatom 0:2, a trener Gonzalo Garcia dao je svoj osvrt na susret. 

„U prvom poluvremenu smo bili dobri. Kontrolirali smo utakmicu i imali loptu. Možda u nekim trenucima nismo bili najbolji, a oni su nas kaznili. U drugom poluvremenu su emocije proradile, žurili smo i imali problema. Bakrar je sjajno zabio nakon naše greške i bilo je teško“, rekao je Garcia i dodao:

„Bilo je teško stvarati prilike, Dinamo ima kvalitetu i teško je to raditi protiv dobre momčadi.“

Zašto danas nije igrao Karačić?

„Karačić je ofenzivan, ali Sigur je bolji s loptom i pozicioniranjem. Oni su različiti i igraju ovisno o tome što nam treba. Imamo puno igrača i svi će igrati.“

Na kraju je istaknuo i što ekipa mora poboljšati: „Igrači znaju u čemu se moramo popraviti. U procesu smo i igrači nisu bili u panici u prvom dijelu, ali moramo više kažnjavati protivnike.“

Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske
Ključne riječi
Hajduk Gonzalo Garcia

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Uživo
Video sadržaj
39
SLAVLJE PLAVIH

VIDEO Dinamo srušio Hajduk na Poljudu! Bakrar zabio spektakularan pogodak (0:2)

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

Učitaj još