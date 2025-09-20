Trener Hajduka: Teško je stvarati prilike protiv Dinama, ali moramo više kažnjavati protivnike

Hajduk je u 7. kolu SuperSport HNL-a poražen od Dinama rezultatom 0:2, a trener Gonzalo Garcia dao je svoj osvrt na susret.

„U prvom poluvremenu smo bili dobri. Kontrolirali smo utakmicu i imali loptu. Možda u nekim trenucima nismo bili najbolji, a oni su nas kaznili. U drugom poluvremenu su emocije proradile, žurili smo i imali problema. Bakrar je sjajno zabio nakon naše greške i bilo je teško“, rekao je Garcia i dodao:

„Bilo je teško stvarati prilike, Dinamo ima kvalitetu i teško je to raditi protiv dobre momčadi.“

Zašto danas nije igrao Karačić?

„Karačić je ofenzivan, ali Sigur je bolji s loptom i pozicioniranjem. Oni su različiti i igraju ovisno o tome što nam treba. Imamo puno igrača i svi će igrati.“

Na kraju je istaknuo i što ekipa mora poboljšati: „Igrači znaju u čemu se moramo popraviti. U procesu smo i igrači nisu bili u panici u prvom dijelu, ali moramo više kažnjavati protivnike.“