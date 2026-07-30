Senzacija u Ligi prvaka otvorila put Hajduku i Crvenoj Zvezdi da se susretnu u play-offu

Nogometaši Hajduka danas igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Bijeli na Cipar donose prednost od 2:0 iz prve utakmice i imaju odličnu priliku plasirati se u treće pretkolo. Tamo ih čeka austrijski Salzburg, a prođu li i tu prepreku osigurat će europsku jesen, odnosno plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, ako izgube u playoffu Europske lige.

U toj bi se fazi kvalifikacija mogli susreti sa srpskim prvakom Crvenom Zvezdom, a sve zbog jednog rezultata u kvalifikacijama Lige prvaka. Pobjeda Aarhusa nad Lechom iz Poznana potpuno je poremetila sistem nositelja i nenositelja u europskim utakmicama. Tako je pobjednik dvoboja Crvene Zvezde i Hapoela Beer Sheve u trećem pretkolu postao nenositelj u playoffu Lige prvaka. Što znači i nešto težeg protivnika.

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Ako pak Hajduk prođe i Pafos i Salzburg, u playoffu Europske lige imat će status nositelja što znači da bi mu jedan od potencijalnih protivnika bila i Zvezda, ako prethodno ispadne u kvalifikacijama Lige prvaka. Drugi potencijalni protivnici bijelih su klubovi poput Thuna, Lillestroma, St. Truidena, Trabzonspora...