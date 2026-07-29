Prijelazni rokovi u nogometu često su ispunjeni napetošću, glasinama i astronomskim iznosima, no rijetko kada glavna zvijezda postane - televizijska voditeljica. Upravo se to dogodilo Kate Tracey, popularnom licu Sky Sports Racinga i klupske televizije Aston Ville, koja je postala neslužbena, ali i najzabavnija meta Chelseajevih navijača. Nakon što je londonski klub već zadao dva bolna udarca momčadi iz Birminghama, osiguravši potpis napadača Morgana Rogersa u rekordnom transferu te trenera za prekide Austina MacPheeja, na društvenim mrežama pojavila se šaljiva objava koja je zapalila internet.

- NOVO: Chelsea je navodno ispunio otkupnu klauzulu za TV voditeljicu Aston Ville, Kate Tracey. Tracey će postati nova voditeljica Chelsea TV-a za ovu sezonu . Osobni uvjeti, vjeruje se, neće biti problem - stajalo je u objavi koja se proširila brzinom munje. Navijači su se odmah priključili šali, s komentarima poput - Mislili su da je 117 milijuna funti samo za Rogersa i Otimamo im sve iz Ville - jasno aludirajući na Chelseajevu transfer-politiku.

Ova kreativna i duhovita provokacija nije promaknula ni samoj Tracey, koja je na sve odgovorila sa stilom i humorom koji su joj samo priskrbili dodatne simpatije. Na svom profilu na društvenoj mreži X, gdje je prati gotovo 80 000 ljudi, prvo je objavila snimku zaslona šaljive vijesti uz komentar: "Nikad ne znate što će vas dočekati kad otvorite ovu aplikaciju." No, tu nije stala. Kako bi na najelegantniji mogući način demantirala bilo kakvu mogućnost "izdaje", nedugo zatim objavila je fotografiju na kojoj pozira u haljini karakteristične bordo boje Aston Ville. Uz fotografiju je napisala: "Osjetila sam da je danas neophodno nositi ovu boju", dodavši emotikon koji plače od smijeha. Njezin potez izazvao je oduševljenje navijača Ville, koji su pohvalili njezinu duhovitost i odanost, čime je ova simpatična voditeljica postala junakinja jedne od najneobičnijih priča ljetnog prijelaznog roka.

Iako je priča o transferu bila samo šala, njezina veza s Aston Villom vrlo je stvarna. Kate je postala voditeljica klupske televizije VillaTV uoči jedne od najvažnijih sezona u novijoj povijesti kluba, one u kojoj su se, pod vodstvom Unaija Emeryja, vratili u Ligu prvaka. Njezin dolazak navijači su dočekali s oduševljenjem, poručivši joj da je stigla u "najbolje i najdivnije imenovan klub na planetu". Sama Tracey nije skrivala uzbuđenje, objavivši tada: "Ravno s aviona na novi posao... Nešto što sam neko vrijeme čuvala u rukavu, ali presretna sam što ću biti nova voditeljica VillaTV-a ove sezone."

Jedan od navijača ju je upozorio: "Uživaj u vrtuljku emocija, jer to je ono što te čeka, ali navući ćeš se." Svjesna povijesnog trenutka, Tracey je u odgovoru jednom navijaču sažela sve: "Kakvo vrijeme za pridružiti se." Njezin angažman u nogometu, iako novijeg datuma, samo je nastavak jedne cjeloživotne strasti prema sportu, strasti koja je započela mnogo prije nego što je uopće stala pred kamere.

Njezin put do statusa jedne od najprepoznatljivijih sportskih novinarki u Velikoj Britaniji nije bio ni lak ni predvidljiv. Odrastajući u Cornwallu uz oca, velikog sportskog entuzijasta, djetinjstvo joj je bilo ispunjeno odlascima na sportska borilišta. Jednom mjesečno putovali bi na Molineux gledati Wolverhampton, odlazili na kriket u Edgbaston, no konjske utrke bile su nešto posebno. Sudbonosni dan dogodio se u kolovozu 1999. na trkalištu u Worcesteru. Kako se sama prisjeća, bio je to tmuran dan usred tjedna, vrijeme je bilo očajno, a kvaliteta utrka još gora. U posljednjoj utrci, konj imena Red Radish se oslobodio i pobjegao, uzrokovavši polusatnu odgodu. Gotovo nitko od publike nije ostao do kraja. Ipak, za petogodišnju Kate i njezinog oca bio je to, kako kaže, najčarobniji dan.

- Od svih dana da se navučete, najslabije utrke po najkišnijem danu s jedva ikakvom atmosferom; ali kao petogodišnjakinja, provela sam se magično - ispričala je.

Od tog trenutka, znala je da svoj život želi posvetiti konjičkom sportu. Ta strast je danas obojena sjetom jer je oca, koji ju je na taj put i usmjerio, izgubila prije osam godina.

- Boli kad pomislim na sve nevjerojatne dane u karijeri koje je propustio. Ali znam da je svaka trunka sreće koju sam doživjela zbog utrka rezultat puta na koji me on stavio, i u tome ću zauvijek nalaziti utjehu.

Prije nego što je mikrofon zamijenio bič, Kate je sanjala o karijeri džokejke. Njezina ljubav prema konjima nije bila samo pasivno promatranje s tribina. S 18 godina upisala je prestižnu Britansku školu za jahanje, a ubrzo je dobila posao u štali slavnog trenera Philipa Hobbsa. Tamo je radila s trkaćim legendama poput Menoraha i Fingal Baya. Vrhunac tog razdoblja doživjela je 2014. godine, kada je Fingal Bay pobijedio u utrci Pertemps Final na kultnom Cheltenham Festivalu, a ona ga je, kao njegova timariteljica, ponosno vodila do pobjedničkog kruga.

- Bio je to najbolji dan u mom životu - prisjetila se.

Svoju je strast slijedila i preko oceana, radeći tri mjeseca u Pennsylvaniji za trenerski par Leslie i Paddyja Younga, putujući diljem Amerike, od Kentuckyja do Georgije. Ipak, san o profesionalnoj jahačkoj karijeri prekinut je na brutalan način. Nakon što je od svoje plaće kupila vlastitog konja, doživjela je težak pad na jednoj utrci.

- Konj mi se poskliznuo u zavoju i zajedno smo se srušili. Bio je to poziv na buđenje. Postavila sam si pitanje: 'Ima li ovo dovoljno dugoročne perspektive da opravda ovakve padove i potencijalne ozljede? Ili želim sačuvati ono malo kvocijenta inteligencije što mi je ostalo i započeti karijeru u medijima?'"

Ta odluka usmjerila ju je prema novinarstvu, ali vrata medijskog svijeta nisu se odmah otvorila. S diplomom iz novinarstva u džepu, Kate je shvatila da joj samo obrazovanje neće biti dovoljno. Nije dolazila iz poznate trkačke obitelji, nije imala "ime" koje bi joj olakšalo put. Proboj se dogodio na potpuno neočekivan način, potaknut nepravdom i zaštitničkim instinktom. Njezin dečko, džokej Ciaran Gethings, nakon jednog pada s konja postao je žrtva brutalnog internetskog zlostavljanja, gdje su ga lažno optužili da je namjerno skočio s konja. Kad je vodeći trkački časopis Racing Post objavio priču o tome, dajući dodatni prostor trolovima, Kate je osjetila da mora reagirati. Poslala je oštar email uredništvu, žaleći se na članak.

Odgovor ju je šokirao. Javio joj se glavni urednik, Bruce Millington, i ponudio joj priliku da napiše svoj članak, svojevrsno pravo na odgovor. Njezin tekst o zlostavljanju džokeja na društvenim mrežama osvanuo je na naslovnici idućeg izdanja. Ta hrabra reakcija otvorila joj je vrata i postala je redovita suradnica časopisa, pišući o raznim temama unutar sporta. Uporno je gradila karijeru radeći kao pundit za radio William Hill Racing i kao domaćica u svečanim ložama na trkalištima diljem zemlje.

Njezin krajnji cilj uvijek je bio raditi za Sky Sports. Više puta su joj rekli da nema posla. Ne odustajući, odlučila je "pogurati stvar", kontaktirajući producente koje je poznavala i moleći ih da se zauzmu za nju. Konačno, ukazala se prilika. Trebao im je netko za voditi najavnu emisiju petkom, a kako su ostali prezenteri bili vezani za konkurentske kladionice, ona je kao slobodna novinarka bila savršen izbor.

Danas je jedno od najomiljenijih lica Sky Sports Racinga, no uspjeh je sa sobom donio i tamnu stranu javnog života. Postala je meta internetskih trolova koji kritiziraju svaki njezin potez.

- Rastrgali su me zbog svega na društvenim mrežama: zbog načina na koji govorim, kako izgledam, kakvu frizuru imam, kako se odijevam. Razvila sam debelu kožu, ali najgori je dio kada znaš da će tvoj isječak biti objavljen i gotovo da predviđaš što će netko reći. Tvoj mozak se počne prilagođavati onome što će trolovi misliti. I onda, kad taj komentar stigne, jer si ga predvidio, počneš osjećati da je opravdan. Tada ti se to počne motati po glavi - rekla je.

Unatoč tome, Kate ne dopušta da je to pokoleba te svjesno spaja svoje dvije ljubavi - sport i modu. Smatra da elegantno odijevanje, poput onog koje demonstriraju muški analitičari u emisijama kao što je Monday Night Football, čini sport privlačnijim i privlači novu publiku, odbacujući ideju da moda nema mjesta u sportskom izvještavanju. Njezina priča, od blatnjave staze u Worcesteru do blještavih studija Skyja i Villa Parka, dokaz je da se strast, upornost i malo duha mogu oduprijeti svim preprekama, bilo da se radi o opasnom padu s konja ili otrovnim komentarima skrivenim iza ekrana.