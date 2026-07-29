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NEUGODNA SITUACIJA

Hrvati bjesne na novu praksu u kafićima: 'Dobijem mini slom živaca kad me to traže'

Zagreb: Ivan Lešić suvlasnik je novoobnovljenog kultnog kafića Charlie
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 19:00
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Nakon što je uveden novi zakon o fiskalizaciji napojnica, koji je stupio na snagu 2024. godine, ugostiteljima je olakšano evidentiranje napojnica danih karticom

Dobijete li i vi mini slom živaca kad vidite na kartičnom aparatu upit za tip/tringelt/napojnicu?" - pitanje je koje je na Redditu postavio jedan korisnik i pokrenuo burnu raspravu koja je očito pogodila živac mnogim Hrvatima. Autor objave požalio se kako ga sve češće POS uređaji u restoranima, fast foodovima, pa čak i trgovinama, traže da ostavi napojnicu, zbog čega mora ručno upisivati nulu, što doživljava kao neugodnu obavezu. Njegova frustracija brzo je odjeknula zajednicom, prikupivši stotine glasova i više od 150 komentara koji svjedoče o rastućem nezadovoljstvu ovom, kako je mnogi nazivaju, "amerikanizacijom".

Dobijete li i vi mini slom živaca kad vidite na kartičnom aparatu upit za tip/tringelt/napojnicu?
by u/fiirikkusu_kuro_neko in askcroatia

Rasprava je otkrila da Hrvate najviše iritira traženje napojnice na mjestima gdje smatraju da usluge gotovo i nema. Jedan od najpopularnijih komentara opisuje iskustvo iz pivnice gdje gosti sami dolaze na šank po piće. "Dođeš sam po pive i onda se još usude ponuditi hoćeš li im ostaviti napojnicu. Za što? Jer ste mi natočili pivu u čašu? Onda po tome u pekari moram dati napojnicu jer mi je radnica stavila pecivo u škarnicl", napisao je, a mnogi su se složili, navodeći primjere samoposlužnih restorana, slastičarnica i kafića u kojima sami odnose piće do stola.

S druge strane, javili su se i konobari. "Ja to odmah preskočim prije nego dadem gostu da prisloni karticu. Samo takva me sramota pružiti aparat i čekati da odabere tip", napisao je jedan, zaradivši odobravanje korisnika. Drugi pak priznaju da im je, otkad su uvedeni aparati s tom opcijom, napojnica veća jer je ljude sram stisnuti nulu dok ih konobar gleda.

Mnogi komentatori ističu da se zbog nametljivosti osjećaju primorani pritisnuti "0" ili "preskoči" iz čistog principa, čak i kad bi inače ostavili nešto novca. Praksa se doživljava kao neugodan pritisak, a neki su priznali da su u žurbi slučajno ostavili i deset posto napojnice na velikim računima. Kao rješenje, dio korisnika navodi da bojkotira lokale s takvom praksom, dok drugi preferiraju ostavljanje napojnice isključivo u gotovini, kako bi bili sigurni da novac ide izravno osoblju.

Ova pojava nije slučajna. Naime, nakon što je uveden novi zakon o fiskalizaciji napojnica, koji je stupio na snagu 2024. godine, ugostiteljima je olakšano evidentiranje napojnica danih karticom. Iako je zakonodavac time htio urediti sustav, čini se da je nuspojava ove promjene trend koji se kosi s tradicionalnim shvaćanjem napojnice kao dobrovoljnog čina zahvalnosti za dobru uslugu, a ne kao obveznog dodatka na račun.

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*uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
reddit kafić Barkod

Komentara 1

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DA
dallas1974
19:09 29.07.2026.

Ne ostavljam napojnicu. Ni meni je nitko ne ostavlja napojnicu (niti ju ja očekujem). Ja radim za plaću.

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