Plenković najavio veliku obrambenu investiciju: Tvornica legendarnog proizvođača gradi se u Obrovcu

Nakon sjednice Vlade u Banskim dvorima potpisat će se Sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, najavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti. Premijer je rekao da je riječ o potpisivanju sporazuma s renomiranim partnerom - Beretta Holdingom - koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, a "Hrvatska će na ovaj način jačati svoje obrambene sposobnosti". Plenković je najavio i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-u, a riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu. "Što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo. Tako da se nadamo da će i taj proces biti dovršen, pregovore vodi ministar Grlić Radman, do kraja ove godine", istaknuo je premijer.

Čestitao je i novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josipu Varvodiću, ali i njegovom protukandidatu Draganu Primorcu i istaknuo da je hrvatski sport sada pokazao da ima vrlo snažan pluralizam i demokratsku utakmicu. "Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja s Vladom i Ministarstvom turizma i da se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice i mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to i jest smisao programa Vlade i politike Vlade koja je značajno uložila sredstva u hrvatski sport", istaknuo je premijer.

Plenković je najavio i obilježavanje Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja 5. kolovoza u Kninu. "Sve su pripreme u tijeku i naravno da ćemo tamo biti uz hrvatske branitelje, hrvatsku vojsku i policiju. Jedan je to od najvažnijih dana suvremene hrvatske povijesti", rekao je premijer i najavio kako je današnja sjednica Vlade posljednja prije stanke za godišnje odmore, pa će se iduća fizička sjednica održati 20. kolovoza.