Godinama je bila ruglo Zagreba, a sad su stigli radnici! Pogledajte što se događa na gradilištu poznatom od 1988.

Radnici su na terenu, a donji dio zgrade već je praktički ostakljen. Tako izgleda trenutačno zgrada na križanju Ulice Hrvatskog sokola i Zagrebačke avenije, atraktivna lokacija koja propada već desetljećima. Uz nekretninu koja je zagrebački simbol za "probali pa nije išlo" konačno bi mogla postati poslovni prostor, ako je suditi prema najavama, ali i prema tabli koja je postavljena uz samo gradilište. Vrbani Real Estate d.o.o. naveden je kao investitor, projekt "poslovne građevine" napravio je Studio 3LHD, a sve se radi prema građevinskoj dozvoli izdanoj još u rujnu 2010., s dvije izmjene, jednom 2011., a druge u ožujku ove godine.

Ako i dalje ne znate o kojoj zgradi govorimo, to je ona u neposrednoj blizini McDonaldsa na Vrbanima, a vjerojatno ćete se sjetiti i kad odemo malo u povijest. Jer sve je počelo još 1988. godine, kada je tadašnja Općina Trešnjevka dodijelila zemljište o kojem govorimo slovenskoj tvrtki CIMOS. Plan je bio izgraditi poslovni objekt s trgovinom i servisom. Tvrtka je 1990. dobila građevinsku dozvolu, godinu kasnije i dozvolu za ugradnju dizala, a gradnja je započela u predviđenom roku. Međutim, objekt nikada nije dovršen pa je na toj lokaciji godinama stajao samo armiranobetonski kostur zgrade.



Nakon gotovo dva desetljeća zatišja, 2007. godine projekt preuzima novi investitor, Hypo Alpe Adria Consultants, kasnije preimenovan u Allegheny Financial. Tvrtka ishođuje izmjene građevinske dozvole i najavljuje dovršetak poslovne zgrade s garažom, lokalima u prizemlju i uredima na katovima, ali ni taj plan nije realiziran.



U međuvremenu je donesena odluka da se stari, desetljećima zapušteni kostur ukloni. Građevina je srušena gotovo do temelja, a na njezinu mjestu izgrađena je nova konstrukcija, ona koja i danas stoji na uglu Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola. Projekt je 2011. preuzelo društvo Vrbani centar koje je najavilo nastavak gradnje, no radovi su ponovno stali prije nego što je zgrada dovršena.

Nekretnina je kasnije završila u vlasništvu B2 Portfolija, a onda je lani prodana Zlatku Hrkaću, suosnivaču tvrtke Sofa IT, poznate po aplikaciji Sofascore, i Dariju Bošnjaku, poduzetniku s iskustvom u razvoju nekretnina, kako je javio Lider. Novi vlasnici najavili su da će objekt napokon dovršiti i prenamijeniti u poslovnu zgradu, što se sad napokon i događa.