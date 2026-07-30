Dinamu hitno treba novi vratar, a Vidović je na terenu potpuno bezvoljan

Dinamo je, uz puno muke, na kraju svladao švicarski Thun i prošao u treće pretkolo Lige prvaka, čime si je devetu godinu zaredom osigurao europsku jesen (čak i u slučaju dva uzastopna posrtaja, igrat će skupine Konferencijske lige). I to je svakako najvažnija stvar koja se dogodila u utorak navečer.
Međutim, sretan završetak te sparne ljetne večeri ne smije prikriti ono loše što se vidjelo u Dinamovoj igri. Bilo je to ozbiljno upozorenje svima u Maksimiru, bilo onima na travnjaku, bilo onima u uredima. Pisali smo prije nekoliko dana da bi bilo suludo da je Dinamo već sad u najboljoj formi, a iza toga i dalje stojimo, ali neke stvari moraju se hitno popraviti.
SJEĆATE LI GA SE?
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Savršen pozdrav ljetu
Dinamo ima sreće i vuče bodove - prednost iz ranijih zasluga, ali dosolovno bilo koji protivnik ovakvoj obrani je problem, a i napad je prilično jadan uz upitnu sredinu i vratara pa je teško reći što mogu odigrati onako kakoo su neuigrano izgledali. Valjda prvo traže prodaju Domingueza i Belje pa bi ubacili Radeljića i Prevljaka iako sumnjam kako će se nešto bitno promijeniti time. Vidović nije ni vezni ni napadač, niškoristi rekli bi neki, treba ga što prije prodati ako ga itko hoće. Ima takvih još.