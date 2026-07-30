Dinamu hitno treba novi vratar, a Vidović je na terenu potpuno bezvoljan

Dinamo je, uz puno muke, na kraju svladao švicarski Thun i prošao u treće pretkolo Lige prvaka, čime si je devetu godinu zaredom osigurao europsku jesen (čak i u slučaju dva uzastopna posrtaja, igrat će skupine Konferencijske lige). I to je svakako najvažnija stvar koja se dogodila u utorak navečer.



Međutim, sretan završetak te sparne ljetne večeri ne smije prikriti ono loše što se vidjelo u Dinamovoj igri. Bilo je to ozbiljno upozorenje svima u Maksimiru, bilo onima na travnjaku, bilo onima u uredima. Pisali smo prije nekoliko dana da bi bilo suludo da je Dinamo već sad u najboljoj formi, a iza toga i dalje stojimo, ali neke stvari moraju se hitno popraviti.