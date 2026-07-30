Carine na jeftinu robu iz trećih zemalja prepolovile dostavu Hrvatske pošte

Za šest artikala u košarici: kupaći kostim, četvero hlača različitih vrsta i proizvođača te mapu s prozirnim fasciklima, skor na blagajni Temua, koji je pokazivao 59,04 eura, s popustom se istopio na 44,04, a potom se s obračunatim uvoznim pristojbama od ukupno 11,25 eura popeo na finalnih 55,29 eura s besplatnom dostavom. Na što se konkretno od početka srpnja obračunavaju nove EU carine, kada je riječ o trećim zemljama, potrošačima – što se iščitava i s brojnih internetskih foruma – još nije potpuno jasno. Za više različitih proizvoda u košarici vrijednoj do 150 eura carina bi se trebala obračunavati za svaki artikl posebno (3 eura plus PDV = 3,75 eura), za više njih u istoj kategoriji samo jednom, a za robu iz lokalnih skladišta – nijednom. No tako je u teoriji – kupci se žale da im se carina obračunava i za robu iz lokalnih (europskih) skladišta Temua, Sheina, AliExpressa i drugih platformi. Navode i da im se carina naplaćuje više puta za artikle iz iste kategorije, dok za neke proizvode za koje su očekivali carinjenje naknada nije obračunata.