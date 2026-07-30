Don Carlo iznenadio priznanjem: Tvrdi da je Brazil zbog ovoga ispao sa Svjetskog prvenstva

Nije još prošlo niti dva tjedna od kraja Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Logično je zato da se još uvijek analiziraju nastupi nekih reprezentacija među kojima je i Brazil. Selecao već dugo čeka na šesti naslov svjetskog prvaka, a posljednji je osvojen 2002. u Japanu i Južnoj Koreji. Nastup Brazilaca analizirao je njihov izbornik Carlo Ancelotti.

- Općenito mislim da je posao napravljen tijekom godinu dana bio odličan. Logistički je brazilska reprezentacija bila jako dobro organizirana, od hotela, stadiona i terena za trening. Mislim da su igrači tijekom cijele godine imali pozitivan učinak. Također smatram da je 26 igrača koji su pozvani bilo najprikladnije za ovaj turnir - rekao je u razgovoru za ESPN.

Dodao je i kako su ozljede nekih ključnih igrača poremetile njegove planove:

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- Ispada da moramo uzeti u obzir da se plan napravljen prošle godine malo promijenio zbog ozljeda. Imali smo puno problema u razdoblju između ožujka i Svjetskog prvenstva. Militão je bio ozlijeđen, zatim Rodrygo, Estêvão i Wesley prije samog turnira, a tijekom Svjetskog prvenstva ozlijedio se i Raphinha. Zbog toga se plan malo promijenio.

Brazil je ispao u osmini finala od Norveške, a Ancelotti je otkrio za koji trenutak smatra da je odlučio utakmicu:

- Mislim da smo izgubili Svjetsko prvenstvo tijekom pauze za osvježenje protiv Norveške. Zašto? Zato što je momčad do tog trenutka kontrolirala tijek utakmice. Istina je da je Norveška imala posjed lopte i to dosta, ali velik dio vremena provodili su na svojoj polovici. Igrali su na isti način i protiv Engleske. Kontrolirali su utakmicu, a na kraju su mogli pobijediti Englesku - rekao je legendarni Talijan.

Dodao je i kako je njegova reakcija u tim trenucima možda bila pogrešna:

- Možda je moja pogreška bila u tome što sam mislio da je momčad izgubila kontrolu nad utakmicom, iako to zapravo nije bio slučaj. Napravio sam neke promjene u sastavu, a nakon toga smo imali problem s pogotkom Erlinga Haalanda. Kada vam na Svjetskom prvenstvu zabiju pogodak u 30. minuti drugog poluvremena, jako je teško vratiti se. Ali imali smo priliku za povratak - zaključio je.